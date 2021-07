Media Group dan PT Telkom Jalin Kerja Sama di Ranah Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Don Bosco menilai kerja sama…

Jakarta: Media Group dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerja sama di ranah digital. Kerja sama ini meliputi bisnis untuk solusi IT, network, digital service, serta layanan atau produk relevan lainnya.Kerja sama ini diwujudkan dengan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak, yakni VP Group News and Media & President Director Metro TV Don Bosco Selamun dan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Edi Witjara. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, Jumat, 16 Juli 2021.Edi Witjara menyambut baik kerja sama di bidang bisnis digital itu. Sinergi itu diharapkan jadi sebuah kolaborasi besar dalam memperkuat sektor digital yang kian berkembang."Kita tidak hanya inisiatif kerja sama dalam bentuk yang riil bisnisnya saja, tapi how to maximize value, kita masing-masing yang harus bisa kita wujudkan," ucap Edi.MoU itu, kata Edi, sejalan dengan langkah PT Telkom Indonesia. Perusahaan pelat merah itu terus bertransformasi serta memperkuat layanan digital.Program andalan yang dimiliki PT Telkom Indonesia, yakni digital conectivity yang mencakup infrastruktur. Salah satunya jaringan fiber optik."Kita juga punya yang sifatnya di laut, kabel laut, yang sampai saat ini Telkom sudah punya panjangnya mungkin 4 kali bumi," ucap Edi.Layanan lain dalam lingkup digital conectivity, yakni satelit, data center, dan cloud. Layanan tersebut bakal bermanfaat dalam digital service perusahaan."Mudah-mudahan kita bisa juga mendukung langkah bisnis di Media Group dari PT Telkom Indonesia, yang tentunya bagaimana upaya perusahaan berupaya untuk meningkatkan efektivitas serta meningkatkan cost-nya, begitu," ujar Edi.Baca: Don Bosco: Indonesia Berperang Melawan Hoaks dan Pandemi Sementara itu, Don Bosco Selamun mengatakan kerja sama itu sebagai bentuk saling melengkapi antara kedua belah pihak. PT Telkom Indonesia kaya jaringan, platfrom, dan layanan digitalnya. Media Group sebagai penyedia konten."Kita akan menemukan benefit bersama. Kita sadar betul bahwa kita punya perbedaan dan saling melengkapi," ujar Don Bosco.