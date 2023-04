Prabowo Ketemu Ical-Airlangga hingga Dampak Tsunami Kecil di Kepulauan Kermadec ke Indonesia

Prabowo Ketemu Ical-Airlangga, Sekjen Gerindra: Ngomongin Dinamika Politik

Tsunami Kecil di Kepulauan Kermadec Tidak Berdampak ke Indonesia





Jakarta: Pemberitaan mengenai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie (Ical) menjadi terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id, Senin, 24 April 2023. Selain itu ada pemberitaan mengenai dampak tsunami kecil di Kepulauan Kermadec, Selandia Baru.Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) beberapa waktu lalu dipastikan membahas soal dinamika politik nasional. Namun, belum diketahui detail pembahasannya."Ketemu dengan Pak Airlangga dan Pak Ical di tempat yang berbeda ya. Yang pasti ngomong politik, tapi apa yang diomongin saya enggak tau pasti," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra , Ahmad Muzani, Jakarta, Senin, 24 April 2023.Prabowo mengunjungi kediaman Ical di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 22 April 2023. Pada hari berikutnya, Prabowo menerima kunjungan Airlangga di kediamannya, kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.Selengkapnya baca di sini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) menerangkan tsunami kecil akibat gempa magnitudo 7,1 di Kepulauan Kermadec, Selandia Baru , tidak berdampak ke Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir. Tsunami kecil ini tidak akan berdampak hingga wilayah Indonesia sehingga masyarakat kita tidak perlu khawatir terkait ancaman tsunami dari gempa bumi di Kepulauan Kermandec tersebut," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Senin, 24 April 2023.Dia menerangkan episenter gempa bumi yang terjadi pada Senin, 24 April 2023 pukul 07.41.56 WIB di wilayah Kepulauan Kermadec. Pusat gempa terletak pada koordinat 29,955 lintang selatan dan 177,838 bujur barat, tepatnya di laut dengan kedalaman 49 km.Selengkapnya baca di sini Sejumlah pemudik yang masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, menuju ke barat atau Jakarta rela menunggu pembukaan jalur satu arah atau one way, Senin siang, 24 April 2023.Usai tapping di gardu Kalikangkung, para pemudik langsung mengambil sisi kanan untuk bisa melintas di jalur A tol Semarang-Solo. Petugas sempat mengimbau para pengendara untuk tetap melanjutkan perjalanan karena pelaksanaan satu arah masih cukup lama.Petugas masih melakukan pembersihan jalur A satu jalur dari arah barat sebelum pembukaan one way. Salah seorang pemudik asal Tangerang, Banten, Andrew, 21, mengatakan sengaja memilih one way karena lebih cepat.Selengkapnya baca di sini Artikel mengenai pergerakan politik jelang Pemilu 2024 di Kanal Nasional Medcom.id akan terus diperbarui. Klik di sini untuk mengikuti perkembangan informasinya.