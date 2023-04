Demi Tunggu One Way, Kendaraan Menumpuk Depan GT Kalikangkung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Sejumlah pemudik yang masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung Semarang , Jawa Tengah, menuju ke barat atau Jakarta rela menunggu pembukaan jalur satu arah atau one way, Senin siang, 24 April 2023.Usai tapping di gardu Kalikangkung, para pemudik langsung mengambil sisi kanan untuk bisa melintas di jalur A tol Semarang-Solo . Petugas sempat mengimbau para pengendara untuk tetap melanjutkan perjalanan karena pelaksanaan satu arah masih cukup lama.Petugas masih melakukan pembersihan jalur A satu jalur dari arah barat sebelum pembukaan one way. Salah seorang pemudik asal Tangerang, Banten , Andrew, 21, mengatakan sengaja memilih one way karena lebih cepat."Kemarin waktu pulang ke Semarang tidak sempat dapat one way," katanya.Akibatnya, kata dia, Tangerang hingga Semarang harus ditempuh sekitar 10 jam dari biasanya enam jam. "Sempat terjebak macet di Cipali," katanya.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi rencananya akan mulai pembukaan one way dari Gerbang Tol Kalikangkung.Puncak arus balik gelombang pertama diperkirakan akan terjadi pada 24 dan 25 April 2023. Sementara puncak arus balik gelombang kedua diperkirakan pada 30 April hingga 1 Mei 2023.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau pemudik untuk kembali ke tempatnya bekerja dari kampung halaman antara 26-29 April 2023 agar tidak menimbulkan kepadatan saat puncak arus balik.