Sambut HUT Ke-22, Metro TV Kembali Gelar People of The Year Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MBM)

Jakarta: Metro TV kembali menggelar ajang penganugerahan Metro TV People of The Year dalam rangka memperingati HUT ke-22 Metro TV . Penganugerahan akan disiarkan langsung dari gedung Grand Studio Metro TV, Kamis, 24 November 2022, Pukul 21.00 WIB.Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan, penghargaan ini memiliki nilai bagi masyarakat bahkan bagi penonton Metro TV.“Itu ada manfaatnya, ada motivasi, inspirasi, ada pengetahuan untuk melihat track record dari orang-orang yang diberi penghargaan, dan faktanya mereka yang menerima penghargaan adalah orang-orang yang tepat,” kata Don Bosco Selamun dalam tayangan Metro TV, Kamis, 24 November 2022.Memasuki tahun keempat, Metro TV People of The Year konsisten memberikan apresiasi kepada para tokoh bangsa dari bidang kehidupan.Sesuai dengan tema HUT Metro TV tahun ini “Bangkit Bergerak Bersama”, Metro TV People of The Year 2022 memberikan penghargaan kepada sosok teladan bagi bangsa untuk bersama-sama bangkit dan bergerak untuk Indonesia emas 2045.Seperti tahun-tahun sebelumnya dalam menyaring peraih penghargaan pada setiap kategori, News Riset Center MGN menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Selain itu News Riset Center MGN juga membentuk dewan juri yang terdiri dari tujuh orang yang berkompeten di bidangnya dan memiliki kualifikasi sesuai dengan editorial Metro TV.Sejumlah kategori dalam Metro TV People of The Year adalah Governor of The Year, CEO of The Year, Social Enterprise of The Year, Innovator of The Year, Person of The Year, dan Lifetime Achievement of The Year.