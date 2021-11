Dosen ITB Peneliti Vent-I Raih Penghargaan People of The Year dari Metro TV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Bandung: Peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) Syarif Hidayat bersama Tim Ventilator Indonesia (Vent-I) meraih penghargaan People of The Year 2021 kategori Scientific Breakthrough Against Pandemi. Penghargaan ini diberikan Metro TV dalam rangkaian peringatan ulang ke-21.Penganugerahan penghargaan ini disiarkan secara langsung dari Grand Studio Metro TV pukul 21.05 WIB, pada Rabu 24 November 2021. Syarif dan tim meraih penghargaan atas kerja keras mereka merancang Vent-I bagi para pasien Covid-19.Vent -I (Ventilator Indonesia) adalah produk inovasi hasil kolaborasi ITB, Unpad, dan YPM Salman ITB. Produk ini diinisiasi dengan dana publik (crowdfunding) yang dihimpun Rumah Amal Salman.Proses produksinya didukung oleh para relawan dari berbagai kalangan, utamanya para mahasiswa dari berbagai universitas (ITB, UPI, Politeknik Manufaktur, Politeknik Bandung, Universitas Nurtanio, ITENAS, Politeknik Batam, dll) serta para siswa-siswi SMK se-Bandung Raya.Baca: Dosen Unpad Peneliti Vent-I Raih People of The Year 2021 dari Metro TV Vent-I adalah ventilator yang menyuplai udara bertekanan konstan ke paru-paru secara kontinyu (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP). Vent-I ditujukan untuk membantu pernapasan pasien covid-19 yang mengalami sesak namun masih mampu bernapas sendiri. Dengan demikian, pasien tidak akan memburuk atau harus dirawat di ICU yang kapasitasnya sangat terbatas.Vent-I adalah produk alkes dalam negeri pertama yang dinyatakan lolos uji oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan mendapatkan izin edar dengan nomor AKD 20103020696. Hingga Desember 2020, 936 unit Vent-I yang dibuat dengan dana crowdfunding telah didistribusikan ke 348 rumah sakit di seluruh Indonesia.Vent-I juga adalah produk karya anak bangsa pertama yang versi industrinya diproduksi secara massal oleh perusahaan Jepang, yaitu PT Panasonic Health Care Indonesia (PHC-I). PT Panasonic bekerjasama dengan PT Rekacipta Inovasi ITB. People of The Year Metro TV adalah apresiasi kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah memberikan inspirasi dan manfaat nyata untuk bangsa dan masyarakat luas. Pada perhelatan ketiganya tahun ini, People of The Year 2021 memberikan penghargaan kepada tokoh dan institusi yang dipandang berjasa dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19.