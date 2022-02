Human Initiative Bantu Bangun Masjid Pertama Indonesia di London

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UWA)

Jakarta: Human Initiative bekerja sama dengan Indonesian Islamic Center (IIC) London membangun masjid pertama Indonesia di London, Inggris . Untuk membantu mendanai pembangunan masjid, kedua lembaga ini melelang sepeda merek Brompton edisi khusus atau limited edition."Hasil donasi ini nantinya akan digunakan untuk membantu pembangunan masjid pertama Indonesia di London," kata Ketua Pembangunan Masjid Indonesia di London, Eko Kurniawan, melalui keterangan tertulis, Senin, 28 Februari 2022.Acara lelang ini dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya; Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Jusuf Kalla; dan CEO Brompton, Will Butler-Adams."Kami berharap masjid ini kelak dapat menjadi representasi Islam di dunia Internasional," ujar Eko.Jusuf Kalla meminta agar setiap insan memiliki niat membangun masjid, bukan untuk membeli sepeda semata. "Upaya untuk mengumpulkan dana sangat baik. Namun, niatnya jangan membeli sepeda, tapi (niatkan) untuk membangun masjid,” pesan mantan Wakil Presiden RI ini.Acara lelang berlangsung pada Sabtu, 27 Februari, pukul 19.30 WIB dan 12.30 waktu London.Desra Percaya bercerita tentang pertemuannya dengan CEO Brompton, Will Butler-Adams. "Saya bertemu dengan Will, lalu berencana untuk membeli salah satu sepedanya untuk dilelang sebagai donasi untuk masjid, tapi Will merespons lain," cerita Desra."Will bahkan menolak untuk sepedanya dibeli. Dia bilang ingin memberikan sepeda secara eksklusif dengan tanda tangannya dan mendonasikannya untuk masjid,” sambungnya.Menurut Will, Islam perlu direpresentasikan dengan lebih baik lagi di Inggris dan di dunia. Will berterima kasih karena sudah dilibatkan dalam acara donasi ini."Saya sangat senang dapat membantu mendukung acara ini," kata Will.Baca: Kemenag Atur Pengeras Suara Masjid, MUI: Demi Kemaslahatan Umat Sepeda yang dilelang akan menjadi sepeda Brompton yang hanya ada satu unit di dunia. Selain itu, pada body sepeda terdapat tanda tangan CEO Brompton.Will mengatakan pemenang lelang akan diajak keliling melihat pabrik Brompton secara langsung di London. Per kemarin, penawaran sementara ada di angka Rp100 juta."Lelang akan berlangsung lima hari ke depan untuk mendapatkan penawaran tertinggi," kata Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati.Acara lelang yang disandingkan dengan tabligh akbar ini ditutup dengan penyerahan uang wakaf secara simbolis dari wakif kepada panitia pembangunan masjid. Bagi yang ingin mengikuti lelang, Tomy mempersilakan peserta untuk mengakses laman solusipeduli.org.