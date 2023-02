Berita Nasional Populer, Revisi UU ITE hingga Gempa Sigi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengaturan hak untuk dilupakan melalui penghapusan data informasi atau the right to be forgotten (RTBF) harus disempurnakan. Hal itu bisa dilakukan melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Informasi ini jadi salah satu yang populer di kanal Nasional Medcom.id pada Senin, 27 Februari 2023."Ketika bicara momentum, perumusan revisi UU ITE itu bisa mengatasi gap," kata Program Officer Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Parasurama Pamungkas, dalam diskusi virtual Merumuskan Ulang The Right to be Forgotten Sinkronisasi UU PDP dan UU ITE, Senin, 27 Februari 2023.Dia menyampaikan penyempurnaan yang dimaksud harus melengkapi ketentuan RBTF yang ada di UU ITE dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya, ketentuan di kedua regulasi itu masih bersifat umum dan sangat luas.Informasi populer lainnya soal pertemuan Wakil Presiden ( Wapres ) Ma’ruf Amin dengan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H Amodi. Wapres berharap investasi dari Arab Saudi ke Indonesia meningkat. Apalagi, hubungan kedua negara sangat dekat layaknya sahabat."Saya harap kita bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi Saudi di Indonesia," kata Ma'ruf saat menerima Faisal Abdullah H Amodi di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin, 27 Februari 2023.Kedatangan Amodi dalam rangka silaturahmi dengan Ma'ruf. Amodi baru ditugaskan sebagai Dubes Arab saudi untuk Indonesia.Informasi populer selanjutnya yaitu gempa bumi di Sigi, Sulawesi Tengah. Gempa dengan magnitudo 5,5 yang terjadi pada Senin pukul 08.26 WIB di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, disebabkan oleh aktivitas sesar. Gempa berpusat di darat pada koordinat 1,57 Lintang Selatan dan 120,26 Bujur Timur atau sekira 46 km tenggara Sigi pada kedalaman 10 km."Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono, 27 Februari 2023.Gempa dirasakan di daerah Sigi pada skala intensitas IV Modified Mercally Intensity (MMI) atau dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah jika terjadi pada siang hari. Selain itu, gempa bumi dirasakan pada skala intensitas III sampai IV MMI di daerah Palu, Poso, Wuasa, Toli-toli, Buol, Morowali Utara, Mamuju, Ampana, Wakai-Kepulauan Togean, Pasangkayu, Malili, Majene, dan Masamba.