PT Pangansari Utama Raih Penghargaan Indonesian Creativity & Best Leader Award

Jakarta: PT Pangansari Utama meraih penghargaan Indonesian Creativity & Best Leader Award 2021 kategori The Best Industrial Catering & Food Distributor Company of The Year. Perusahaan yang menggeluti bidang makanan di bawah bendera Media Group itu secara teratur mengirim pasokan ke berbagai perusahaan multinasional dan domestik.Tak hanya itu, Pangansari juga menangani kebutuhan di daerah terpencil. Salah satunya dalam kegiatan operasional perusahaan minyak dan gas."Penghargaan yang kami raih hari ini akan memacu Pangansari untuk lebih kreatif lagi, maju lagi, dan lebih melakukan pemberdayaan masyarakat," kata Direktur Marketing dan Bisnis Development Pangansari Utama, Shanty Nurpatria, yang mewakili Direktur Utama Pangansari Utama Food Resources (PUFR), Maghfur Lasah, di Novotel, Jakarta Utara, Jumat, 19 Februari 2021.Baca: Pangansari Utama Membuka Peluang Investasi Industri Tepung Telur Menurut dia, pemberdayaan masyarakat dari Sabang ke Merauke menjadi salah satu yang diharapkan oleh Founder Media Group, Surya Paloh. Ke depan, Pangansari akan terus berkembang di dalam hingga luar negeri."Saat ini kami sudah (mencapai) 125 ribu pax per hari ini. Kami melangsungkan service catering," ujar dia.Shanty juga memohon doa restu publik untuk target Pangansari yang akan dicapai tahun ini. Menurut dia, target pada 2020 sudah dilewati dengan baik meski dalam masa pandemi."Kami mempunyai target untuk bisa ekspor ke luar negeri, untuk produk kami antara lain sosis, nugget, karage dengan cita rasa Nusantara," kata dia.Nantinya, citarasa Nusantara yang dihadirkan seperti kari, rendang, dan rasa lainnya. Rencananya, Pangansari mengekspor makanan tersebut ke Jepang, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah.(OGI)