Mudah! 6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Fatha Annisa • 29 Januari 2024 13:52



Jakarta: Cek nomor BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara online maupun offline. Masyarakat tidak perlu repot-repot karena syaratnya cukup sederhana, yakni menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor BPJS Kesehatan tertera pada kartu fisik BPJS milik peserta. Nomor ini berfungsi untuk membayar iuran, mengecek tagihan, mengecek status kepesertaan, hingga penggunaan fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. BPJS Kesehatan juga kini menjadi syarat mengurus sejumlah keperluan administrasi. Misalnya untuk mengurus SIM, STNK, SKCK, ibadah umrah atau haji, hingga urusan jual beli tanah. Namun, tidak semua orang bisa menghafal nomor BPJS-nya. Ini akan menjadi masalah jika di saat yang sama kartu fisik BPJS milik Anda juga hilang. Namun sebenarnya banyak cara untuk mengecek nomor BPJS Kesehatan, lho. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan Ada setidaknya 6 cara mengecek nomor BPJS Kesehatan dengan hanya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Bisa dilakukan secara online maupun offline juga. Berikut ini cara cek nomor BPJS Kesehatan: 1. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan via SMS Cara cek nomor BPJS Kesehatan melalui SMS Gateway adalah sebagai berikut: Tambahkan nomor HP 0877-7550-0400 ke kontak telepon. Ketik NIK(spasi)nomor NIK KTP. Contoh: NIK 357363730778 Kirim ke 0877-7550-0400. Tunggu pesan balasan yang berisi keterangan nomor BPJS Kesehatan. 2. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan via WhatsApp Pandawa PANDAWA adalah kanal layanan administrasi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp. Nomor layanannya berbeda-beda di setiap daerah, karena merupakan nomor kantor cabang BPJS Kesehatan. Untuk mengecek nomor Whatsapp Anda bisa menggunakan layanan WA CHIKA di nomor Whatsapp/Telegram 08118750400. Caranya chat CHIKA, lalu pilih Layanan Pandawa. Nanti akan muncul daftar nomor WA kantor cabang BPJS. Jika sudah mendapatkan nomor kantor cabang BPJS, Anda hanya perlu mengirimkan pesan ke nomor tersebut untuk cek BPJS Kesehatan dengan NIK. Sistem PANDAWA akan memberikan instruksi hingga akhirnya Anda mendapat nomor BPJS. 3. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan via Mobile JKN Jika belum memiliki Mobile JKN, Sobat Medcom bisa meng-install dulu di Play Store atau Apps Store. Jika sudah, berikut cara mengecek nomor BPJS Kesehatan melalui mobile JKN: Buka aplikasi JKN Login masukan NIK dan Password Masukkan kode captcha di kolom yang sudah disediakan. Lalu klik Login. Pilih menu Peserta. Nomor BPJS Kesehatan dapat dilihat di kartu digital yang ada di dalam aplikasi tersebut. 4. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan via Telepon Layanan selanjutnya yang bisa digunakan untuk cek nomor BPJS Kesehatan menggunakan NIK adalah call center. Ikuti langkah-langkah berikut ini: Telepon ke nomor 1500400. Sampaikan maksud tujuan cek nomor BPJS Kesehatan jika sudah tersambung ke operator Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Tunggu hingga operator akan membantu proses verifikasi dan memberitahu nomor BPJS Kesehatan. 5. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan via Media Sosial Cara cek nomor BPJS Kesehatan yang berikutnya sangatlah mudah, yakni melalui Direct Message ke akun X @BPJSKesehatanRI. Begini caranya: Buka akun @BPJSKesehatanRI di Twitter. Ketik format: Nama lengkap, tanggal lahir, dan NIK KTP. Tunggu beberapa saat sampai DM dibalas. Admin akan mengirim nomor BPJS Kesehatan sesuai permintaan. 6. Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Yang terakhir adalah mendatangi langsung kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut langkah-langkah cek nomor BPJS Kesehatan di kantor cabang: Datangi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Ambil nomor antrean dan tunggu. Sampaikan ke petugas bahwa ingin mengecek nomor BPJS kesehatan dengan NIK. Sebutkan NIK ke petugas dan petugas akan menginformasikan nomor BPJS Kesehatan. Itulah 6 cara cek nomor BPJS Kesehatan dengan NIK secara online maupun offline. Mudah, bukan?