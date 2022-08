Vaksinasi Booster Jadi Faktor Utama Peningkatan Antibodi Covid-19 Masyarakat Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tingkat antibodi covid-19 masyarakat Indonesia meningkat. Faktor utamanya, yaitu vaksinasi dosis ketiga covid-19 atau booste r "Ini pesannya bahwa booster itu penting," kata anggota Tim survei serologi covid-19 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono melalui konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Kamis, 11 Agustus 2022.Peningkatan antibodi terlihat pada perbandingan responden yang belum divaksinasi dengan sudah mendapat vaksinasi covid-19 . Kadar antibodi kelompok yang belum divaksinasi hanya 963,4 unit per mililiter.Sedangkan tingkat antibodi responden yang sudah mendapat dosis pertama vaksin covid-19 mencapai 1.682 unit per mililiter. Kadar antibodi responden yang sudah divaksinasi kedua 1.852 unit per mililiter."Kemudian, (kadar antibodi) loncat ke 4 ribu (4.496 unit per mililiter) karena di-booster," kata dia.Selain itu, Pandu menyampaikan kadar antibodi paling banyak terlihat kelompok umur 60 tahun ke atas. Sebab, kelompok lanjut usia itu merupakan prioritas utama saat penerapan vaksinasi booster ketiga pertama diterapkan ke masyarakat."Karena waktu itu prioritasnya hanya pada lansia," ucap dia.Rata-rata antibodi kelompok lansia pada survei serologi yang dilakukan pada Juli 2022 mencapai 3.504 unit per mililiter. Sedangkan rata-rata antibodi kelompok umur 30-59 sebesar 2.247,3 unit per mililiter.Selanjutnya, kelompok umur 19-29 sebesar 2.337,9 unit per mililiter, kelompok umur 12-18 mencapai 1.864,7 unit per mililiter, kelompok umur 6-11 sebesar 1.622,8 unit per mililiter, dan kelompok umur 1-5 sebesar 1.047,2 unit per mililiter.Berdasarkan data di atas, Pandu menyampaikan kadar antibodi cukup besar terlihat pada kelompok 19 tahun ke atas. Sebab, kelompok umur tersebut sudah bisa mendapat vaksinasi booster."Kenapa beda sekali, karena tadi pada kelompok 19 tahun ke atas itu sudah ada program vaksinasi booster," ujar dia.