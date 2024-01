Tenaga Honorer Wajib Tahu, Ini Cara Cek Data Non ASN 2024 BKN

Muhammad Syahrul Ramadhan • 24 Januari 2024 16:16



Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pendataan Non ASN 2024. Cara mengecek pendataan ini wajib diketahui tenaga honorer yang bekerja pada Instansi/ lembaga pemerintahan. Pendataan ini Non ASN ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer. Ini sebagai tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam peraturan tersebut mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023. Dikutip dari laman BKN, Tenaga Non ASN adalah Tenaga Honorer ( THK-II) yang terdapat dalam Database Nasional Badan Kepegawaian negara dan Pegawai non ASN yang telah bekerja pada Instansi pemerintah. Syarat pendataan Tenaga Non ASN ini salah satunya adalah masa kerja. Berikut ini syarat lengkapnya. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar Non ASN. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APDB untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Setiap persyaratan ini harus dipenuhi dalam pendataan Non ASN. Cara Cek Data Non ASN 2024 BKN Bagi Tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan di atas dapat mengecek datanya secara online. Berikut langkah-langkahnya: Buka laman BKN https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman. Pilih "Instansi" yang diinginkan. Setelah itu, klik "Pengumuman". Nantinya akan muncul halaman yang menampilkan "Daftar Pegawai Non ASN". Cara Daftar Pendataan Non ASN 2024 BKN Apabila memenuhi syarat tapi belum terdata bagaimana? Tenaga honorer dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. BKN telah menyiapkan laman untuk mendaftar pendataan Non ASN di https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. Ikuti semua tahapan mulai dari membuat akun, melengkapi biodata sampai mencetak kartu pendataan Non ASN.