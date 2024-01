Profil Arya Wedakarna, Senator Bali yang Viral karena Ucapan Bernada Rasis

Adri Prima • 01 Januari 2024 21:07



Jakarta: Sosok Arya Wedakarna mendadak jadi perbincangan di media sosial. Pria yang disapa AWK tersebut viral usai menyinggung soal penutup dan middle east (Timur Tengah). Ucapan Arya dianggap rasis dan merendahkan wanita muslimah yang mengenakan hijab. Dalam video yang beredar di media sosial, menampilkan Arya yang sedang memberikan arahan di Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pengelola bandara. Arya mengaku dirinya ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan. Ia juga memprotes adanya wanita berhijab yang ditempatkan sebagai front liner yang menyambut wisatawan. "Saya nggak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pakai apa kek," kata Arya dalam video yang tengah viral di medsos. Profil Arya Wedakarna Arya Wedakarna memiliki nama asli Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa. Ia merupakan putra asli Bali yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1980. Saat ini Arya menjabat sebagai anggota DPD Bali. Selain karier politik, Arya juga punya prestasi mentereng. Ia bahkan pernah dinobatkan sebagai dokter termuda dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Gelar tersebut didapatkannya setelah melanjutkan pendidikannya di Universitas Mahendradatta dan memimpin kampus tersebut. Ia menikahi Ida Ayu Ketut Juni Supari pada tahun 2017, dan dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut. Lulusan S3 Universitas Satyagama Jakarta Ilmu Pemerintahan itu juga pernah mencicipi karier sebagai model cover boy majalah Aneka pada tahun 1997 silam. Biodata Arya Wedakarna Nama Lengkap : Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa Domisili : Denpasar, Bali TTL: Denpasar, 23 Agustus 1980 Jabatan : Anggota DPD Bali Instagram :@aryawedakarna Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Satyagama Jakarta Ilmu Pemerintahan (2007)