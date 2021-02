Satgas Memperbarui Indikator Zonasi Daerah Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memperbarui indikator peta zonasi risiko daerah. Hal tersebut menyesuaikan perkembangan terkini pandemi di Indonesia.“Kami melakukan pembaruan pada perhitungan indikator zonasi risiko,” kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.Pembaruan yakni penghitungan insiden kumulatif per 100 ribu penduduk dan angka kematian per 100 ribu penduduk. Insiden kumulatif per 100 ribu penduduk adalah jumlah seluruh kasus covid-19 per 100 ribu penduduk di wilayah tertentu.“Sedangkan angka kematian per 100 ribu penduduk adalah jumlah kematian akibat covid-19 per 100 ribu penduduk di suatu wilayah tertentu,” papar Wiku.Pembaruan tersebut, kata Wiku, didasari perkembangan rata-rata insiden kumulatif dan perkembangan angka kematian di tingkat kabupaten/kota yang meningkat. Indikator tersebut akan terus diperbarui sesuai perkembangan kasus covid-19.“Untuk menjaga agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sesuai keadaan saat ini,” terang dia.Menurut Wiku, analisis yang cermat bakal melahirkan kebijakan yang tepat. Salah satu caranya memetakan indikator penting yang menunjukkan tingkat risiko penularan covid-19 di sebuah wilayah.“Yaitu kelompok indikator surveilans, epidemiologi, dan pelayanan kesehatan,” ujar Wiku.(ADN)