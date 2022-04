Pemudik Diminta Patuh Arahan Petugas agar Lalu Lintas Mudik Lancar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemudik diharapkan mematuhi aturan lalu lintas (lalin) dan arahan petugas di lapangan. Hal ini guna membantu kelancaran arus mudik "Kami harapkan masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap lancar dan tanpa hambatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 April 2022.Pemudik juga diminta memperhatikan kondisi kendaraan agar tetap prima dan tak mengganggu selama perjalanan. Kondisi fisik pemudik turut dijaga.Budi mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan skema rekayasa lalin selama momentum mudik Lebaran 2022 . Kebijakan one way dan ganjil genap jadi formula memecah uraian kemacetan.Baca: One Way Tol Cikampek, Ini Rute Alternatif dari Bandung Menuju Jakarta Kebijakan tersebut, klaim Budi, mampu menghindari kemacetan di ruas jalan tol. Yakni, kilometer (km) 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung."Kami terus berkoordinasi dengan kepolisian sebagai pelaksanan teknis di lapangan. Koordinasi ini kami lakukan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lainnya selama pemberlakuan one way dan ganjil genap," ujar Budi.