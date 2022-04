One Way Tol Cikampek, Ini Rute Alternatif dari Bandung Menuju Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengguna jalan dari Bandung menuju Jakarta diminta mengantisipasi ruas tol yang terkoneksi dengan Tol Jakarta-Cikampek . Khususnya, perjalanan dari arah Bandung via Tol Cipularang menuju Jakarta."Karena akan dilakukan penutupan GT Kalihurip Utama sebagai dampak pemberlakuan one way ke arah timur," kata Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 30 April 2022.Sebagai alternatif menuju Jakarta, kata Heru, pengguna jalan dari arah Bandung dapat keluar melalui Gerbang Tol (GT) Sadang Jalan Tol Cipularang Km 76. Lalu, melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol dan masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta melalui GT Karawang Barat di Km 47.Baca: Kendaraan Menuju Jakarta Bisa Lewat Tol Cikampek Mulai Pukul 10.00 WIB Di titik yang sama (Km 76), pengguna jalan juga bisa mengakses jalur fungsional Sadang sampai dengan Kutanegara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 8,5 Km. Lalu, dilanjutkan dengan melewati jalan non tol sepanjang 20 Km."Dengan satu-dua lajur setiap arahnya untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui GT Karawang Barat di Km 47," ujar Heru.Jasa Marga mengimbau pengendara selalu berhati-hati. Serta, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.Skema one way di Tol Cikampek diterapkan sejak pukul 23.00 WIB, Jumat, 29 April 2022 hingga pukul 08.00, Sabtu, 30 April 2022. Kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta baru bisa melintasi Tol Cikampek mulai pukul 10.00 WIB, Sabtu, 30 April 2022.