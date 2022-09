Waduh! 28,7% Masyarakat Indonesia Mengonsumsi Gula Berlebih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) mengungkapkan sejumlah masyarakat masih mengonsumsi gula , garam, dan lemak (GGL) berlebihan. Masyarakat diimbau membatasi konsumsi gula agar terhindar dari berbagai penyakit.“(Sebanyak) 28,7 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi GGL melebih batas yang dianjurkan,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 September 2022.Maxi mengatakan rekomendasi konsumsi gula maksimum 50 gram per hari atau sekitar empat sendok makan. Sedangkan, rekomendasi konsumsi garam dua gram atau sekitar satu sendok teh serta 67 gram lemak atau setara lima sendok makan.“Pola asuh yang benar akan mencegah anak-anak mengidap penyakit diabetes melitus, hipertensi, dan kolesterol di usia dewasa nanti,” ujar dia.Maxi menyebut konsumsi GGL berlebihan meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular. Data Kemenkes pada 2013 menunjukkan prevalensi diabetes 1,5 per mil dan meningkat jadi 2 per mil pada 2018.Selain itu, prevalensi gagal ginjal kronis melonjak dari 2 per mil menjadi 3,8 per mil. Kemudian prevalensi strok meningkat dari 7 permil menjadi 10,9 per mil.“Ini akan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan di Indonesia, terlebih lima penyebab kematian terbanyak di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular,” papar Maxi.Maxi menuturkan pemerintah terus berupaya mengendalikan konsumsi GGL. Mulai dari aspek regulasi, reformulasi pangan, penetapan pajak/cukai, hingga edukasi.“Salah satu aspek pengaturannya dalam hal nilai gizi seperti kandungan lemak hingga gula harus tertera pada iklan dan promosi media lainnya,” ucap dia.