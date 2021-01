Media Academy Gelar Sejumlah Pelatihan sepanjang Januari 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Media Academy menggelar pelatihan untuk umum dengan berbagai topik pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pelatihan bakal digelar mulai 11-26 Januari 2021."Walaupun di saat pandemi covid-19 ini, kami yakin banyak yang tetap ingin menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan individunya," kata Head of PR and Partnership Media Academy, Henny Puspitasari saat dihubungi, Jumat, 8 Januari 2021.Heny mengatakan pelatihan Media Academy sepanjang Januari 2021 ini dilakukan secara daring. Ini guna memutus rantai penyebaran covid-19."Kemudian, target perkelas secara daring adalah maksimum 20 orang. Ini dalam satu masa pelatihan, ada yang sehari dan dua hari," ucap Henny.Baca: Media Academy Hadir Mengisi Celah Dunia Kerja dan Kuliah Peserta yang mengikuti pelatihan Media Academy akan mendapatkan materi pelatihan, sertifikat dan konsultasi dengan narasumber. Masyarakat yang mau meningkatkan kompetensi diri dapat mendaftar lewat link pendaftaranatau menghubungi WhatsApp Media Academy diBerikut daftar pelatihan Media Academy sepanjang Januari 2021:1. Pelatihan Hygiene and Sanitation pada 11-12 Januari 2021. Dipimpin HR and Training Manager The Media Hotel and Towers, Sarjono.2. Pelatihan Professional Image pada 14 Januari 2021. Dipimpin Head of PR and Partnership Media Academy, Henny Puspitasari.3. Basic Digital Marketing pada 19-20 Januari 2021. Dipimpin Senior Manager Multimedia Media Group News, Kris Wijayanto.4. Pelatihan Fundamental Leadership pada 25-26 Januari 2021. Dipimpin Certified HR, Samesto Nitisastro.(SUR)