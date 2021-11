Jadwal SKB CPNS 2021 Tahap II, Lengkap Dengan Lokasi Tes

#SobatBKN, akhirnya yang kalian tunggu-tunggu datang juga. Berikut Mimin sampaikan Jadwal SKB CPNS BKN TA 2021. Yuk lihat jadwal tes CAT kalian di link https://t.co/T8SY6D95Lt Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cermati dan catat jadwal kalian ya. #BKNfokusSKB #YukFokusSKB pic.twitter.com/J44r7gS7mw — #ASNKiniBeda (@BKNgoid) November 22, 2021

Waktu dan sesi SKB tahap II

Jadwal dan Lokasi tes SKB Tahap II

27 November 2021

28 November 2021 UPT BKN…

Jakarta: Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) mengumumkan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2021 Tahap II. SKB Tahap II akan mulai digelar pada Sabtu, 27 November 2021."Akhirnya yang kalian tunggu-tunggu datang juga. Berikut Mimin sampaikan Jadwal SKB CPNS BKN TA 2021," tulis akun Twitter resmi BKN @BKNgoid seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 23 November 2021.Jadwal SKB Tahap II itu tertuang dalam tertuang dalam surat pengumuman Nomor 13/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2021. Dalam surat tersebut diinformasikan untuk tanggal pelaksanaan SKB di UPT BKN Sorong akan diinformasikan kemudian.Waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan selama 90 menit. Pelaksanaan SKB dibagi dalam beberapa sesi. Di BKN Pusat terdapat tiga sesi (08.00 – 09.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30).Untuk pelaksanaan SKB di Kanreg dan UPT BKN terdapat empat sesi (08.00 – 09.30, 10.30 – 12.00, 13.00 – 14.30, 15.30 – 17.00). Sedangkan, pelaksanaan khusus hari Jumat hanya ada dua sesi (08.00 – 09.30, 14.00 – 15.30).Dalam pengumuman tersebut terdapat juga jadwal untuk masing-masing peserta yang dapat di unduh di sini. Kanreg VII BKN Palembang, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota PalembangKanreg VIII BKN Banjarmasin, Jl. Bhayangkara No. 1, Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar BaruKanreg IX BKN Jayapura, Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, JayapuraKanreg X BKN Denpasar, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota DenpasarKanreg XI BKN Manado, Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota ManadoKanreg XIV BKN Manokwari, Jl. Manokwari - Maruni, Anday, Manokwari Sel., Kabupaten ManokwariUPT BKN Balikpapan, ex. Gedung Pertanahan. Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota BalikpapanUPT BKN Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kel. Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota BengkuluUPT BKN Jambi, Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota JambiUPT BKN Mataram, Jl. Sandat No 4 Mataram, Nusa Tenggara BaratUPT BKN Palangkaraya, Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka RayaUPT BKN Pontianak, Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota PontianakUPT BKN Semarang, Jl. Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, SemarangUPT BKN Serang, Jl. Kh. Sokhari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota SerangUPT BKN Tarakan, Komplek Perkantoran Dinas Kesehatan, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan