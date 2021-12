Terpopuler Nasional, Perintah Jokowi Hormati Kebebasan Berpendapat Hingga Waspadai Potensi KLB

Berikut tiga berita terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id:

1. Presiden Perintahkan Polri Hormati Kebebasan Berpendapat

2. Regulasi Pengangkatan Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri Terbit

3. Selain Varian Baru Covid-19, Masyarakat pun Diimbau Waspadai Potensi KLB

Jakarta: Sejumlah artikel menjadi yang terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id pada Jumat, 3 Desember 2021. Artikel yang banyak dicari pembaca ialah perintah Jokowi agar Polri menghormati kebebasan berpendapat, regulasi pengangkatan Novel Baswedan cs menjadi aparatur Sipil Negara (ASN) terbit, dan imbauan mewaspadai potensi kejadian luar biasa (KLB).Bali: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tindakan kepolisian yang kerap menghapus mural dan menangkap warga yang menyampaikan pendapatnya. Polri diminta untuk menanggapi kritikan dengan pendekatan persuasif dan dialogis."Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat turun. Karena ini persepsi dilihat masyarakat. Sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis," ucap Jokowi dalam pengarahannya pada Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2021 dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021.Jokowi menegaskan tak alergi dengan kritik. Menurut dia, aspirasi melalui mural merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang lazim dalam demokrasi."Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus, ramai. Urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural saja takut, ngapain?," ucap dia.Baca selengkapnya di sini Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 56 orang lainnya segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Pengangkatan 57 mantan pegawai KPK itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021."Betul, sudah keluar Perpol (pengangkatan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat konfirmasi, Jumat, 3 Desember 2021.Perpol itu berisi pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dedi mengatakan pengangkatan khusus Novel Baswedan cs sudah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya, 57 eks pegawai KPK itu belum resmi menjadi ASN Polri.Baca selengkapnya di sini Munculnya varian covid-19, variant of concern Omicron , menyedot perhatian dan menggerakkan langkah-langkah antisipasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia."Kita ketahui bahwa pada 24 November 2021, para ilmuwan di Afrika Selatan melaporkan varian virus korona baru dengan jumlah mutasi yang lebih tinggi daripada yang ditemukan pada varian lain. Dua hari kemudian, 26 November 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan varian baru yang dijuluki Omicron ini, masuk kategori varian yang wajib jadi perhatian atau variant of concern (VoC),” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro.Pemerintah Indonesia mengambil tindakan cepat. Pada 28 November 2021 dilakukan berbagai upaya antisipasi, termasuk pemberlakukan pembatasan perjalanan dari negara-negara yang terdeteksi varian Omicron "Jadi hal awal yang kita ketahui adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah pandemi,semua respons dan antisipasi dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan kesigapan tingkat tinggi di segala bidang,” ujar Reisa, sekaligus mengapresiasi informasi yang secara cepat diberikan oleh para ilmuwan Afrika Selatan.Hal ini menunjukkan bahwa respons pandemi memang harus berbasis ilmu, berbasis sains, dan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.Baca selengkapnya di sini Artikel di Kanal Nasional Medcom.id akan terus diperbarui. Klik di sini untuk mengetahui perkembangan informasinya.