Simak, Ini Cara Daftar Vaksin Gotong Royong di Kimia Farma

Cara daftar Vaksin Gotong Royong

Lokasi Vaksin Gotong Royong

Harga Vaksin Gotong Royong

Jakarta: PT Kimia Farma akan menyediakan layanan vaksinasi gotong royong bagi individu mulai besok, 12 Juli 2021. Masyarakat yang ingin mengikuti layanan vaksinasi harus mendaftar terlebih dahulu."Kami memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi sendiri," kata Direktur Utama Kimia farma Verdi Budidarmo lewat keterangan tertulis, Minggu, 11 Juli 2021.Ada tiga opsi pendaftaraan keikutsertaan layanan vaksinasi Gotong Royong Individu. Pertama, masyarakat dapat mendaftarkan diri dengan menelepon Kimia Farma di nomor 1-500-255.Kedua, masyarakat bisa mendaftar melalui laman resmi www.kimiafarmaapotek.co.id. Masyarakat akan diarahkan melalui koneksi nomor WhatsApp.Ketiga, masyarakat dapat mendaftarkan diri lewat aplikasi Kimia Farma Mobile. Namun, aplikasi ini baru tersedia pada Kamis, 15 Juli 2021.Pendaftaran keikutsertaan layanan vaksinasi Gotong Royong akan berisi penentuan tanggal, waktu, dan lokasi vaksinasi. Calon peserta dapat menentukan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan."Paling ideal, calon peserta mendaftar melalui Kimia Farma Mobile untuk menghindari antrean panjang," kata Agus.Ada delapan klinik yang akan melayani vaksinasi Gotong Royong individu. Lokasi klinik tersebar dari Jakarta hingga Bali. Berikut rinciannya:1. Jakarta KF Senen dengan kapasitas 200 orang per hari2. Jakarta KF Pulogadung dengan kapasitas 200 orang per hari3. Jakarta KF Blok M dengan kapasitas 100-200 orang per hari4. Bandung KF Supratman (drive thru) dengan kapasitas 200 orang per hari5. Semarang KF Citarum dengan kapasitas 100 orang per hari6. Solo KF Sukoharjo dengan kapasitas 500 orang per hari7. Surabaya KF Sedati dengan kapasitas 200 orang per hari8. Bali KF Batubulan dengan kapasitas 100 orang per hariPada 16 Mei 2021 lalu, pemerintah telah menetapkan besaran harga pembelian dan tarif maksimal pelayanan vaksin Gotong Royong. Total harga dan tarif pelayanan sebesar Rp439.570.Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong. Kepmenkes diteken Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa, 11 Mei 2021.Dalam salinan Kepmenkes yang diterima Medcom.id, beleid menyebut harga pembelian vaksin Rp321.660 per dosis. Sedangkan, tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp117.910 per dosis.Setiap penerima vaksin bakal mendapatkan dua kali dosis vaksin. Artinya, harga Vaksin Gotong Royong yang harus dibayarkan per individu sebesar Rp879.140 untuk dua kali dosis vaksin.(SUR)