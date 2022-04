Update: One Way Disetop, Tol Cikampek Diberlakukan Contraflow

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penerapan sistem one way atau satu arah di Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dihentikan. Polisi dan PT Jasa Marga menerapkan contraflow, Sabtu, 30 April 2022.Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan contraflow sebanyak dua lajur berlaku dari Km 47 sampai dengan Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan ini dilakukan sejak pukul 07.40 WIB."Contraflow sebanyak satu lajur berlaku dari Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 87 Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sejak pukul 09.45 WIB," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 April 2022.Baca: One Way Tol Cikampek, Ini Rute Alternatif dari Bandung Menuju Jakarta Ia mengatakan one way arus mudik masih berlangsung dari Km 87 Jalan Tol Cipali sampai Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang. Kemudian, dilakukan penutupan kembali akses menuju jalur fungsional Sadang sampai dengan Kutanegara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan."Saat ini lalu lintas dari arah Bandung via Jalan Tol Cipularang sudah dapat masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," ungkap Heru.Pengguna jalan diminta selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, mematuhi arahan petugas di lapangan.