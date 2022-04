Gage dan One Way Bakal Diterapkan saat Arus Mudik, Ini Daftarnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar ganjil genap dan one way saat arus mudik dan balik:

Arus Mudik

Kamis, 28 April 2022

Jumat, 29 April 2022

Sabtu, 30 April 2022

Minggu, 1 Mei 2022

Arus Balik

Rabu, 6 Mei 2022

Kamis, 7 Mei 2022

Jumat, 7 Mei 2022

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas selama mudik Lebaran 2022. Salah satunya, menerapkan sistem ganjil genap (gage) di sejumlah titik jalan tol.Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menjelaskan sistem gage akan diterapkan bersamaan dengan sistem one way atau satu jalur. "Lokasi (ganjil-genap) sama seperti pelaksanaan one way hanya di jalur one way," ujar Eddy saat dikonfirmasi, Kamis, 14 April 2022.Baca: Menpan RB: ASN Boleh Mudik Lebaran Eddy berharap rekayasa lalu lintas ini dapat mengurangi kemacetan di sejumlah titik. Seperti, pintu masuk dan keluar tol."Lalu exit yang akan masuk ke jalur arteri, botle neck, rest area, pertemuan arus lalin, kendaraan yang mogok, perilaku pengemudi, dan laka lantas (itu potensi kemacetan)," terang dia.Mulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungMulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungMulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungMulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungMulai pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 47 Tol Jakarta-CikampekMulai pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 3 Gerbang Tol HalimMulai pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 3 Gerbang Tol Halim.