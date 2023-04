Polri Akui Ada Kepadatan di Jalur Arteri Imbas Perpanjangan One Way

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korlantas Polri melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas sistem one way di Tol Trans Jawa guna mencegah terjadinya kepadatan saat arus Mudik Lebaran 2023 . Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi menerangkan imbas rekayasa lalu lintas tersebut mengakibatkan kepadatan kendaraan."Ada (kepadatan di arteri). Oleh karena itu kenapa Pak Kapolri setiap saya laporkan selalu atensinya pastikan kendaraan yang dari timur ke barat juga terlayani dengan bisa tetap rolling," kata Firman di Stasiun Pasar Senen, Rabu, 19 April 2023.Firman menyarankan para pengendara untuk melakukan perjalanan pada malam hari. Alasannya, kepadatan akan lebih berkurang."Masyarakat kita harapkan jangan terjebak kepada kalau mau cepet pasti lewat tol, tidak. Malam itu masyarakat lokal itu sudah istirahat, jadi bisa dimanfaatkan jalur arteri itu," tuturnya.Firman meminta masyarakat tidak menunggu di gerbang tol ketika diterapkan sistem one way. Proses menunggu bisa dilakukan di tempat lain."Silakan saja nunggunya di rumah makan. Nunggu di rumah masing-masing yang ketersediaan makanan dan fasilitas untuk ke toilet itu lebih terjamin," tutur Firman.Sebelumnya, Korlantas Polri menyatakan bahwa skema one way diperpanjang dari km 72 Tol Cipali hingga Km 414 tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyampaikan awalnya penerapan one way tersebut selesai pada 19 April 2023 pukul 12.00 WIB."Saat ini kembali diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan diiringi penerapan contraflow dari Km 40 sampai dengan Km 47," kata Nurul, Rabu, 19 April 2023.