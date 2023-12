Berita Terpopuler: Kampanye AMIN Hingga Sudirman Said Dimarahi Jokowi

Anggi Tondi Martaon • 03 Desember 2023 06:24



Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi selama 2 Desember 2023. Beberapa di antaranya berstatus terpopuler. Hari Ini Anies Diagendakan Kampanye di Jakarta-Tangerang, Muhaimin di Pekanbaru Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan diagendakan menghadiri sejumlah acara di Tangerang dan Jakarta pada hari kelima masa kampanye Pilpres 2024, Sabtu, 2 Desember 2023. Berdasarkan informasi dari Kedeputian Media dan Komunikasi Timnas AMIN, Anies dijadwalkan menghadiri diskusi bertajuk ‘Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies’ di Conference on Indonesia Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC Dino Patti Djalal. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pukul 10.00-11.00 WIB. Setelahnya, agenda mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama simpatisan di Gelanggang Olahraga (GOR) Gondrong, Tangerang, pada pukul 13.00-14.30 WIB. Lalu, Anies akan mengunjungi Kampung Nelayan di Kronjo, Tangerang, pada pukul 16.00-17.00 WIB. Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), diagendakan melakukan kampanye di sejumlah tempat di Pekanbaru, salah satunya mengunjungi Pasar Bawah di Jalan Saleh Abas Senapelan Pekanbaru. Cak Imin kemudian akan melakukan kuliah umum bersama dan civitas akademis di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Agenda selanjutnya, Cak Imin melakukan pertemuan dengan tokoh pendukung AMIN di Pekanbaru dan meresmikan kantor baru DPW PKB Riau. Selengkapnya, baca di sini. Laporkan Kasus 'Papa Minta Saham' Setya Novanto, Sudirman Said Malah Dimarahi Jokowi Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan fakta bahwa dia pernah dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaporkan tindak korupsi Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Setya Novanto saat itu dilaporkan MKD oleh Sudirman. Setya Novanto diduga kuat mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia atau dikenal sebagai kasus 'papa minta saham'. "Kalau saya boleh tambahkan, ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu Presiden (Jokowi) sempat marah. Saya ditegur keras," kata dia saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, dilansir Sabtu, 2 November 2023. Bahkan, Co-captain Timnas Pemenangan AMIN ini menegaskan bahwa dia juga dituduh oleh Jokowi jika ada pihak yang memerintahkannya untuk melaporkan kasus Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. "Dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan. Padahal itu semata-mata tugas saya sebagai pemimpin sektor. Memang sempat juga Pak Presiden marah juga kepada saya, dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan," jelasnya. Selengkapnya, baca di sini.

Hari Ini Anies Diagendakan Kampanye di Jakarta-Tangerang, Muhaimin di Pekanbaru Calon presiden (capres) nomor urut satu



Berdasarkan informasi dari Kedeputian Media dan Komunikasi Timnas AMIN, Anies dijadwalkan menghadiri diskusi bertajuk ‘Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies’ di Conference on Indonesia Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC Dino Patti Djalal. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pukul 10.00-11.00 WIB.



Setelahnya, agenda mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama simpatisan di Gelanggang Olahraga (GOR) Gondrong, Tangerang, pada pukul 13.00-14.30 WIB. Lalu, Anies akan mengunjungi Kampung Nelayan di Kronjo, Tangerang, pada pukul 16.00-17.00 WIB.



Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu,

Advertisement

Cak Imin kemudian akan melakukan kuliah umum bersama dan civitas akademis di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Agenda selanjutnya, Cak Imin melakukan pertemuan dengan tokoh pendukung AMIN di Pekanbaru dan meresmikan kantor baru DPW PKB Riau. Selengkapnya,

Baca juga: Singgung Ketimpangan, Anies Contohkan Kepemilikan Rumah di Jakarta Laporkan Kasus 'Papa Minta Saham' Setya Novanto, Sudirman Said Malah Dimarahi Jokowi Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan fakta bahwa dia pernah dimarahi



Setya Novanto saat itu dilaporkan MKD oleh Sudirman. Setya Novanto diduga kuat mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia atau dikenal sebagai kasus 'papa minta saham'.



"Kalau saya boleh tambahkan, ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu Presiden (Jokowi) sempat marah. Saya ditegur keras," kata dia saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, dilansir Sabtu, 2 November 2023.



Bahkan, Co-captain Timnas Pemenangan



"Dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan. Padahal itu semata-mata tugas saya sebagai pemimpin sektor. Memang sempat juga Pak Presiden marah juga kepada saya, dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan," jelasnya. Selengkapnya,





Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (ABK) Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi selama 2 Desember 2023. Beberapa di antaranya berstatus terpopuler Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan diagendakan menghadiri sejumlah acara di Tangerang dan Jakarta pada hari kelima masa kampanye Pilpres 2024 , Sabtu, 2 Desember 2023.Berdasarkan informasi dari Kedeputian Media dan Komunikasi Timnas AMIN, Anies dijadwalkan menghadiri diskusi bertajuk ‘Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies’ di Conference on Indonesia Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC Dino Patti Djalal. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pukul 10.00-11.00 WIB.Setelahnya, agenda mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama simpatisan di Gelanggang Olahraga (GOR) Gondrong, Tangerang, pada pukul 13.00-14.30 WIB. Lalu, Anies akan mengunjungi Kampung Nelayan di Kronjo, Tangerang, pada pukul 16.00-17.00 WIB.Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), diagendakan melakukan kampanye di sejumlah tempat di Pekanbaru, salah satunya mengunjungi Pasar Bawah di Jalan Saleh Abas Senapelan Pekanbaru.Cak Imin kemudian akan melakukan kuliah umum bersama dan civitas akademis di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Agenda selanjutnya, Cak Imin melakukan pertemuan dengan tokoh pendukung AMIN di Pekanbaru dan meresmikan kantor baru DPW PKB Riau. Selengkapnya, baca di sini Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan fakta bahwa dia pernah dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaporkan tindak korupsi Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).Setya Novanto saat itu dilaporkan MKD oleh Sudirman. Setya Novanto diduga kuat mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia atau dikenal sebagai kasus 'papa minta saham'."Kalau saya boleh tambahkan, ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu Presiden (Jokowi) sempat marah. Saya ditegur keras," kata dia saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, dilansir Sabtu, 2 November 2023.Bahkan, Co-captain Timnas Pemenangan AMIN ini menegaskan bahwa dia juga dituduh oleh Jokowi jika ada pihak yang memerintahkannya untuk melaporkan kasus Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI."Dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan. Padahal itu semata-mata tugas saya sebagai pemimpin sektor. Memang sempat juga Pak Presiden marah juga kepada saya, dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan," jelasnya. Selengkapnya, baca di sini.