Catat! 6 Titik yang Berpotensi Terjadi Kemacetan saat Mudik Lebaran 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kendaraan yang bebas ganjil genap

(DEV)

Jakarta: Animo masyarakat untuk pulang ke kampung halaman saat Idulfitri 2022 melonjak. Polri memprediksi bakal terjadi kemacetan di sejumlah titik di ruas jalan tol saat arus mudik dan balik."Terdapat enam titik bottle neck yang berpotensi menimbulkan kemacetan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 19 April 2022.Ramadhan memerinci keenam titik yang berpotensi terjadi kemacetan saat arus mudik dan balik tersebut. Pertama, arah Merak di ruas jalan Tol Tangerang-Merak mulai dari KM 26 Gerbang Tol (GT) Bitung.Kedua, arah Cikampek mulai KM 31-KM 37. Ketiga, Arah Cikampek di ruas jalan Tol Cikampek mulai dari KM 48-KM 50. Keempat, arah Cikampek mulai dari KM 70-KM 72 GT Cikatama."Arus balik (terjadi kemacetan arah Jakarta di ruas jalan Tol KM 66-KM 62 dan arah Jakarta di KM 50-KM 54,500," ungkap Ramadhan.Ramadhan menuturkan puncak arus mudik Lebaran 2022 terjadi pada Kamis, 28 April 2022. Polri telah mengantisipasi kemacetan dengan mengatur waktu-waktu perjalanan kendaraan. Yakni dengan sistem one way (satu arah) dan ganjil genap.Baca: Pemerintah Susun Skema Pos Vaksinasi di Jalur Mudik Menurut dia, pada Kamis, 28 April 2022 pukul 17.00-24.00 WIB kendaraan yang melintas harus berpelat genap. Mulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai GT Kalikangkung KM 414. Sedangkan, kendaraan berpelat ganjil bisa melintas pada Jumat, 29 April 2022 pukul 17.00-24.00 WIB dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai GT Kalikangkung KM 414.Begitu pula Sabtu, 30 April 2022 pukul 17.00-24.00 WIB. Hanya kendaraan dengan nomor polisi genap yang boleh melintas mulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai GT Kalikangkung KM 414. Kendaraan berpelat ganjil bisa melintas pada Minggu, 1 Mei 2022 pukul 17.00-24.00 WIB mulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai GT Kalikangkung KM 414."Untuk berakhirnya pelaksanaan one way, perpanjangan waktunya bersifat situasional 'diskresi Kepolisian'. Pelaksanaan ganjil genap bersamaan atau beriringan dengan pelaksanaan one way," jelas Ramadhan.Sementara itu, kata Ramadhan, arus balik diprediksi mulai terjadi pada Jumat, 6 Mei 2022 pukul 14.00-24.00 WIB. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya berpelat genap mulai dari GT Kalikangkung KM 414 sampai Tol Cikampek KM 47 diteruskan cara bertindak (CB) contraflow sampai KM 28.500.Kendaraan pelat ganjil bisa melintas pada Sabtu, 7 Mei 2022 pukul 07.00-24.00 WIB mulai dari GT Kalikangkung KM 414 sampai Halim KM 3.500. Kendaraan pelat genap bisa melintas pada Minggu, 8 Mei 2022 pukul 07.00-03.00 WIB."Dan bila sudah memasuki tanggal 9 Mei 2022 (Senin), maka berlaku nopol ganjil dimulai dari GT Kalikangkung KM 414 sampai Halim KM 3.500," beber Ramadhan.Dia mengatakan peniadaan maupun perpanjangan one way bersifat situasional atau diskresi kepolisian. Pelaksanaan one way bisa diperpanjang sampai GT Bawen KM 442 apabila masih terjadi kepadatan yang maksimal di GT Kalikangkung.Seluruh masyarakat diharapkan dapat melaksanakan mudik Lebaran 2022 dengan mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan vaksin booster dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Peraturan dibuat Polri agar perjalanan masyarakat aman dan lancar.Polri memberikan pengecualian terhadap sejumlah kendaraan atas kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut. Yakni kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.Kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulans, kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning.Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas. Kendaraan untuk kepentingan tertentu, dengan pengawalan dari Polri. Kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas jalan yang diberlakukan penerapan ganjil genap.Sebanyak 144.392 personel yang tergabung dalam Operasi Ketupat 2022 akan mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2022. Mereka akan berjaga di pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu yang dibuat di sejumlah titik, baik di ruas jalan tol maupun jalan arteri."Operasi Ketupat Tahun 2022 mengedepankan kelancaran pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran Tahun 2022 melalui rekayasa lalu lintas khususnya di jalan tol dengan sistem one way dan ganjil genap," ucap Ramadhan.