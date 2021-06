20 Juta Orang Telah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Penerima vaksin covid-19 dosis pertama mencapai 20.044.187 orang per Sabtu, 12 Juni 2021. Jumlah ini bertambah 374.219 dari hari sebelumnya.“Jumlah penerima vaksinasi dosis kedua 11.559.138 orang," dikutip dari data Satuan Tugas ( Satgas ) Penanganan Covid-19, Sabtu, 12 Juni 2021.Jumlah ini bertambah 33.500 orang dari hari sebelumya. Target vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang. Jumlah ini setara dengan 70 persen penduduk Indonesia.Pemerintah menargetkan akan memvaksin 40.349.049 orang hingga Juni 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui penyuntikan vaksin covid-19 masih jauh dari target. Pemerintah membuat program Vaksinasi Gotong Royong untuk mempercepat vaksinasi.(Baca: Percepat Vaksinasi Covid-19, Banyuwangi Terapkan Jemput Bola dan Drive Thru Kepala Negara berharap dengan program Vaksinasi Gotong Royong makin banyak masyarakat mendapatkan vaksin. Dengan begitu kekebalan kelompok akan cepat terwujud.Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai sejak Selasa, 18 Mei 2021. Vaksinasi perdana diikuti 18 perusahaan.Jokowi juga berharap target vaksinasi 700 ribu per hari bisa tercapai bulan ini. Dengan begitu, target 1 juta vaksinasi per hari akan lebih mudah tercapai pada Juli 2021."Kita berharap Juni, target vaksinasi per hari itu 700 ribu itu bisa benar-benar tercapai sehingga di Juli kita sudah masuk pada target vaksinasi per hari satu juta," ucap Jokowi di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, Rabu, 9 Juni 2021.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20.05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(REN)