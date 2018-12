Islam Indonesia Diharapkan Jadi Contoh Negara Lain

Persatuan umat Islam Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi negara lain. Kebesaran Islam Indonesia dalam menjaga toleransi, persatuan dan kesatuan, bisa menjadi kiblat bagi muslim dunia.Hal itu disampaikan Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Achmad Sudrajat dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar PBNU di Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat."Indonesia khususnya umat Islam menjadi contoh kedepan. Catatan kami sumber daya peradaban yang kita miliki suku bangsa masyarakat dan negara merupakan anugerah yang Allah berikan," kata Achmad dalam sambutannya di lokasi, Sabtu, 8 Desember 2018.Achmad mengatakan, umat muslim Indonesia harus selalu mencontoh karakter Rasulullah SAW. Secara subtansif membawa agama Islam pada rahmatan lil alamin.Dia juga meminta umat muslim selalu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Achmad mengatakan, keindahan Islam itu terpancar dari kebersamaan dalam beribadah maupun kondisi lainnya."Wajib bagi kita mensyukuri dengan menjaga persatuan kebersamaan alangkah indah kalau kita bersatu. Bisa sholat, bisa dzikir, bisa bekerja, bisa belajar bersama," ucap Achmad.Acara yang dihadiri ratusan masyarakat ini mengusung tema, 'memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ukhuwah Islamiah untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan eawi dan selawat Nabi yang dipimpin Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU Kiai Misbahul Munir.Beberapa ulama yang hadir di antaranya, Maulana Al-Habib Lutfhie Bin Ali Bin Yahya, KH Muhammad Abdul Ghufron Al Bantani dan KH Noer Muhammad Iskandar SQ.(FZN)