Diluncurkan, School of Grooming Diyakini Relevan untuk Anak Muda

MetroTV • 29 Januari 2024 10:39



Jakarta: Pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali meluncurkan program edukasi School of Grooming. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam peluncuran itu mengapresiasi ide kreatif tersebut, karena relevan untuk anak muda. "Pusat pengembangan dan edukasi seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda yang sedang berkarier," kata Budi Karya dalam rekaman video yang dikutip Senin, 29 Januari 2024. School of grooming merupakan program edukasi yang mengajak peserta mengembangkan tiga aspek kunci. Rhenald Kasali menegaskan ketiga unsur itu, yakni mindset, appearance, dan behavior. "Kehadirkan school of grooming bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia agar lebih berkembang dan menginspirasi," kata Rhenald. Menurut Rhenald, sekolah tersebut berfokus mengajak individu mengolah pola pikir. Kemudian, menata cara berinteraksi dengan orang lain. Pengajar School of Grooming Yuliana Hartanto menjelaskan program tersebut menitikberatkan peningkatan kualitas. Khususnya, dalam interaksi sosial. "Sehingga dapat berkembang meningkatkan kemampuan diri, seperti public speaking dan self development," kata Yuliana.