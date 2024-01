Universitas Seoul Ikut Dorong Kualitas SDM di IKN

Advertisement

Program lanjutan untuk IKN

(SAW)

Jakarta: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital mengajak Universitas Seoul Korea Selatan untuk menjadi Knowledge Partner dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di IKN "Kami (Otorita IKN) mengundang seluruh perguruan tinggi nasional dan internasional untuk menjadi Knowledge Partner dari Otorita Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi, dilansir Antara, Selasa, 23 Januari 2024.Ali mengatakan knowledge partner menjadi salah satu sumber pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM di IKN.Selain itu, OIKN juga mengajak Universitas Seoul untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan riset di IKN meliputi bidang energi, pangan dan transportasi, sosial-humaniora, konservasi lingkungan, serta teknologi dan informatika.OIKN menerima kunjungan dari Universitas Seoul untuk mendiskusikan program pendidikan lanjutan bagi pegawai IKN di Kantor Otorita IKN Jakarta pada Senin 22 Januari 2024.Sementara itu, Profesor Chunho Yeom dan Professor Hyemin Park bersama tujuh mahasiswa praktisi dari Universitas Seoul menawarkan beberapa program pendidikan lanjutan untuk IKN antara lain Master of Urban Administration of Planning, Master of Urban Development, Master of Infrastructure Planning and Development.Profesor Chunho turut mengapresiasi perkembangan IKN hingga saat ini, ia menyampaikan, "Sudah sejak setahun yang lalu saya ke IKN, ternyata perkembangan IKN sangat pesat." tegas dia.Sebagai informasi, OIKN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, dan Institut Teknologi Bandung.Kerja sama internasional juga diinisiasi bersama Stanford-Doerr University dan Northern Illinois University (AS), University of Turku (Finlandia), serta Leiden-Erasmus-Delft Universities (Belanda).Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.