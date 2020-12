Berita Populer Nasional: Pembubaran FPI Hingga Indonesia Dipinjamkan Tempat Penyimpanan Vaksin

Jakarta: Indonesia dibuat geger dengan pemberitaan Front Pembela Islam (FPI) tak lagi dianggap organisasi massa (Ormas) yang legal. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan segala aktivitas organisasi pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu dilarang.



"Karena tidak punya legal standing," tegas Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.



Pada dasarnya, FPI tak lagi dianggap ada sejak tahun lalu. Pernyataan Mahfud dilegitimasi melalui surat keputusan bersama enam kementerian lembaga.

