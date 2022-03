Visa on Arrival di Bali Datangkan PNBP Hingga Rp224 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak 449 wisatawan mancanegara telah memanfaatkan visa on arrival di Bali . Kebijakan itu mulai diterapkan sejak Senin, 7 Maret 2022."Sejak dibukanya visa on arrival, total PBNP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp224 juta,” kata Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam telekonferensi di Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.Luhut menilai visa on arrival mampu mendorong minat turis asing. Pemerintah bakal memperluas penerapan visa on arrival.“Dengan target negara yang memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20,” papar dia.Baca: Luhut Klaim Uji Coba Bebas Karantina di Bali Terkendali Selain itu, visa on arrival bakal diimplementasikan di sejumlah bandara. Mulai dari Bandara Soekarno Hatta, Banten, hingga Bandara Juanda, Jawa Timur.Sebelumnya, visa on arrival diberlakukan sejak 7 Maret 2022 untuk 23 negara. Negara tersebut mencakup ASEAN, Australia, Inggris, Jerman Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA).Luhut juga menegaskan pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi di berbagai tempat selama uji coba berlangsung. Demikian pula akselerasi vaksin booster di Bali yang ditargetkan mencapai 30 persen dalam satu minggu ke depan."Bila uji coba ini berhasil, kita akan memberlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2022 atau lebih cepat dari 1 April," ujar Luhut pada Senin, 7 Maret 2022.