Jakmania Galang Dana untuk Korban Tsunami

Ratusan suporter Persija Jakarta, The Jak Mania, melakukan penggalangan dana di kawasan Car Free Day (CFD). Pengalangan dana dilakukan untuk membantu korban tsunami Selat Sunda."Ini bentuk rasa kemanusiaan kita terhadap saudara kita di Banten dan Lampung yang tertimpa musibah," kata Faris, koordinator long march The Jak Mania asal Kemayoran kepada Medcom.id di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018.Dia mengatakan di lokasi CFD diharapkan dapat menambah donasi yang akan mereka berikan langsung pada keluarga korban tanggal 5 Januari 2019. "Semoga makin banyak yang kita dapat dari masyarakat," kata Faris.Faris mengungkapkan saat ini dana yang terkumpul sudah mencapai Rp3 Juta. Selain itu mereka juga telah mengumpulkan bantuan logistik lainnya, berupa baju dan selimut.Dia berharap apa yang dilakukan The Jakmania dapat mengurangi beban korban tsunami Selat Sunda. "Ini jadi duka kita semua. Suporter bola juga peduli bencana,' pungkas Faris.(YDH)