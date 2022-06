One Health Upaya Mencegah Kejadian Luar Biasa pada Kesehatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya implementasi konsep One Health. Konsep tersebut berupaya memperkuat ketahanan kesehatan global "One Health menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya outbreak (kejadian luar biasa) di masa mendatang," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni 2022.Dante yakin One Health meminimalkan potensi penyakit baru. Sehingga aktivitas di seluruh negara tidak terganggu akibat berjibaku dengan krisis kesehatan.Dante menjelaskan konsep One Health bukan mengatasi penyakit yang sebelumnya ada pada manusia. Konsep ini untuk menganalisis penyakit pada hewan yang pindah ke manusia.“Untuk itu kita terus berbenah diri, melakukan evaluasi, dan melakukan implementasi untuk membuat One Health menjadi isu yang penting di tiap-tiap negara," papar dia.Menurut Dante, konsep itu kian relevan, khususnya di negara yang kaya keanekaragaman hewani dan hayati. Salah satunya Indonesia."Namun yang menjadi tantangan dalam implementasi One Health adalah kolaborasi dan finansial," jelas dia.Baca: 3 Langkah Kemenkes Membangun Sistem Kesehatan Global Dante menyebut kolaborasi penting supaya konsep tersebut kian familiar di seluruh negara. Terutama wilayah yang menunjukkan fluktuasi peningkatan kasus penyakit hewan."Yang paling penting adalah penguatan surveilans. Sistem surveilans untuk penyakit-penyakit yang berasal dari hewan ini menjadi salah satu indikator kuat yang harus diperbaiki," ujar dia.