Belum Sebulan Dilantik, Panglima TNI Rotasi 183 Perwira Tinggi

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023. Belum genap sebulan, Jenderal Agus merotasi jabatan strategis di lingkungan TNI. Mutasi dan promosi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1470/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Adapun mutasi dan promosi jabatan 183 Pati TNI terdiri dari 97 Pati TNI AD, 54 Pati TNI AL dan 32 Pati TNI AU," kata Pelaksanaan harian (Plh) Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Desember 2023. Sus Aidil memerinci 97 Pati TNI AD itu ialah Letjen Eko Margiyono, M.A. dari Dankodiklat TNI menjadi Wagub Lemhannas, Mayjen TNI Widi Prasetijono dari Pangdam IV/Dip menjadi Dankodiklatad, Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos dari Kabadiklat Kemhan menjadi Pangdam IV/Dip, Mayjen TNI Zainul Arifin, S.E., M.Sc dari Staf Ahli Menahan Bid. Keamanan menjadi Kabadiklat Kemhan, Brigjen TNI Kosasih, S.E. dari Karopeg Setjen Kemhan menjadi Staf Ahli Menhan Bid. Keamanan, Kolonel Inf Trisno Widodo, S.H., M.Han dari Kabag Karpeg Ropeg Setjen Kemhan menjadi Karopeg Setjen Kemhan. Brigjen TNI Frengky E. Riupassa, S.Sos., M.Han dari Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koord. Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Suteikno Suleman dari Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Yan Namora dari Ses Balitbang Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Dr. Ignatius Eko Djoko Purwanto, S.A.P., S.E., N.M. dari Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan menjadi Ses Balitbang Kemhan, Kolonel Inf Budi Setiawan dari Kabag Um Set Balitbang Kemhan menjadi Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan. Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR.,CIQaR. dari Direktur Pascasarjana Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Mayjen TNI Dr. Toto Imam S, S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han) dari Pangdam XIV/Hsn menjadi Direktur Pascasarjana Unhan, Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. dari Dansecapad menjadi Pangdam XIV/Hsn, Brigjen TNI Niko Fahrizal, M. Tr.(Han) dari Kasdam V/Brw menjadi Dansecapad, Brigjen TNI Endro Satoto, S.I.P., M.M., M.Han dari Kepala Biro Umum Settama BSSN menjadi Kasdam V/Brw. Brigjen TNI Heru Setyo Paripurnawan, M.D.A dari Irdam II/Swj menjadi Kepala Biro Umum Settama BSSN, Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar, S.Sos dari Staf Khusus Kasad menjadi Irdam II/Swj, Brigjen TNI Ir. Mustofa, S.H., M.Han. dari Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Arh Imanuel Pasaribu, S.I.P dari Kasubdit Indhan Dit. Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Dir. Vet Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI Nofri Rifai, S.I.P. dari Dir Rahkomhan Ditjen Strahan Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Inf Adri Koesdyanto dari Kasubdit Rendiagasiskar Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Dir Rahkomhan Ditjen Strahan Kemhan. Brigjen TNI Rabimin, S.I.P dari Ses Ditjen Renhan Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Brigjen TNI Djoko Wibowo, S.Sos dari Dir Renbanghan Ditjen Renhan Keman menjadi Ses Ditjen Renhan Kemhan, Brigjen TNI Suwarno, S.A.P., M.Han dari Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan menjadi Dir Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan, Kolonel Czi Helda Risman, M.Han., CIQaR dari Kaprodi Magister Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan. Brigjen TNI Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. dari Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Kamnas Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Brigjen TNI Dr. Sunako, S.E., M.Sc., PSc., M.Sc dari Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Kav Muslimin Fahsyah, S.E., M.Si. dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhan, Kolonel Inf Basuki Darmawan, S.Pd., M.ED. dari Kasubdit Sunrenbanghan Dit Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan menjadi Karo Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Unhan. Brigjen TNI Ferry Trisnaputra, S.E. dari Staf Khusus Kasad menjadi Dirsumdahan Ditjen Pothan Kemhan, Mayjen TNI Sun Suripto, S.I.P., M.Si. dari Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN menjadi Analisis Intelijen Ahli Madya pada Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN, Brigjen TNI Andrianus Suryo Agung N., S.Sos., M.Tr.(Han) dari Direktur Maluku dan Papua pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN, Kolonel Chb I Wayan Sueda, S.I.P. dari Kasubdit Monitoring Komunikasi IP pada Direktorat Monitoring, Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN menjadi Direktur Maluku dan Papua pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN. Brigjen TNI Leo Rajendra Ratna Begum dari Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Maluku dan Papua pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, Brigjen TNI Sunaryo, S.Sos., M.Si. dari Direktur Amerika dan Eropa pada Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Asia Pasifik pada Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN, Kolonel Inf Bobby Prabowo, S.A.B., M.Si. dari Kasubdit Sulawesi Wilayah II pada Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN. Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P. dari Deputi Bid. Taplai Bangsa Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Padnas Lemhannas menjadi Deputi Bid. Taplai Bangsa Lemhannas, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, S.E., M.Si. dari Aster Kasad menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Padnas Lemhannas, Brigjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P. dari Aster Kaskostrad menjadi Aster Kasad, Kolonel Inf Clement Haposan P. Siahaan dari Pamen Ahli Bid. HAM dan Humaniter Staf Ahli Pangkostrad menjadi Aster Kaskostrad. Brigjen TNI Agus Hari Suyanto, S.H. dari Waorjen TNI Babinkum TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Chk Eko Putro Hadi Prasetyo, S.H. dari Wadirkumad menjadi Waorjen TNI Babinkum TNI, Brigjen TNI Firmansyah dari Dirren Kodiklatad menjadi Dirdik Kodiklatad, Brigjen TNI Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., Μ.Μ. dari Dirdik Kodiklatad menjadi Dirren Kodiklatad, Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu dari Asintel Kaskogabwilhan II menjadi Dansatintel Bais TNI, Brigjen TNI Bambang Herqutanto, M.Han. dari Dansatintel Bais TNI menjadi Asintel Kaskogabwilhan II. Mayjen TNI Prince Meyer Putong, S.H. dari Wadan Sesko TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Tatan Ardianto, S.I.P. dari Irdam IX/Udy menjadi Wadan Sesko TNI, Kolonel Kav Harfuddin Daing, S.E., M.M. dari Paban Utama Banusia Sahli Bid. Banusia Panglima TNI menjadi Irdam IX/Udy, Brigjen TNI Dadang Arif Abdurachman, S.E., M.Si. dari Irdam III/Slw menjadi Koorsahli Panglima TNI, Kolonel Inf Agus Gunawan dari Wadirjianbang Sdirjianbang Seskoad menjadi Irdam III/Slw, Mayjen TNI Rifky Nawawi, S.E., S.I.P. dari Pa Sahli Tk.III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad. Brigjen TNI Khoirul Hadi, S.E. dari Ir Sesko TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Kolonel Inf Achmad Solihin dari Kadep Faljuang Sesko TNI menjadi Ir Sesko TNI, Brigjen TNI Suryo Tridoso Sapto Handono dari Pa Sahli Tk.II Was Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Komsos Panglima TNI, Brigjen TNI Isa Ansori, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Komsos Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk.II Was Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI. Mayjen TNI Johanis Payung, S.E., M.Tr.(Han). dari Danpussenarhanud menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Candra Wijaya dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Sosbudkumham dan Narkoba menjadi Danpussenarhanud, Brigjen TNI Agus Saepul, S.Sos., M.M. dari Kasdam III/Slw menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Sosbudkumham dan Narkoba, Brigjen TNI Aminudin, S.I.P. dari Kadisjasad menjadi Kasdam III/Slw, Kolonel Inf Dedi Ruswandi, S.Sos., M.M. dari Danpusdikjas Disjasad menjadi Kadisjasad. Mayjen TNI Puji Cahyono, S.I.P., M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, S.I.P., M.M. dari Wairjen TNI menjadi Pa Sahli Tk.III Bid. Ekkudag Panglima TNI, Brigjen TNI Alvis Anwar, S.A.P., M.Tr.(Han) dari Irum Itjenad menjadi Wairjen TNI, Kolonel Inf Joni Pardede, S.Sos., M.M. dari Dosen Utama Seskoad menjadi Irum Itjenad, Brigjen TNI Ade Kurnianto dari Ir IV Itjen Kemhan menjadi Staf Ahli Menhan Bid. Sosial Kemhan, Brigjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. dari Tua STHM Ditkumad menjadi Dirkumad. Brigjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. dari Waka Babinkum TNI menjadi Tua STHM Ditkumad, Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H. , M.Kn. dari Dirkumad menjadi Waka Babinkum TNI, Brigjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc. dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Kamteror menjadi Kapuspen TNI, Brigjen TNI Edy Rochmatullah dari Kasetum TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Kamteror. Kolonel Inf Riksani Gumay, S.LP., M.A.P. dari Paban I/Ren Spers TNI menjadi Kasetum TNI, Mayjen TNI Agape Zacharia R., Dondokambey, S.E. dari Kapusjianstralitbang TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Trias Wijanarko, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Waka Pusjianstralitbang TNI, Brigjen TNI Ari Yulianto, S.I.P. dari Asops Kaskogabwilhan III menjadi Dansatsiber TNI, Kolonel Inf Aulia Dwi Nasrullah, S.E. dari Danmenchandra Akademi TNI menjadi Asops Kaskogabwilhan III. Brigjen TNI Jama'ah dari Dirsen Pussenarhanud menjadi Ir Pussenarhanud, Brigjen TNI Elman Nawendro dari Ir Pussenarhanud menjadi Dirsen Pussenarhanud, Brigjen TNI Budi Suwanto, S.Sos., M.Han. dari Dirum Pussenarmed menjadi Dirsen Pussenarmed, Brigjen TNI Syaiful Rahman, S.Sos. dari Dirsen Pussenarmed menjadi Dirum Pussenarmed, Mayjen TNI Drs. Burlian Sjafei dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber menjadi Staf Khusus Kasad. Brigjen TNI Roni Pasaribu, S.I.P., M.A. dari Deputi Bid. Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber, Brigjen TNI Roedy Widodo, dari Karo Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama BNPT menjadi Deputi Bid. Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Brigjen TNI dr. Amin Ibrizatun, M.A.R.S., M.H. dari Dirbang Riset RSPAD Gatot Soebroto menjadi Wakil Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan. Brigjen TNI dr. Jonny, Sp. PD., K.G.H., M.Kes., M.M., DCN. dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Dirbang Riset RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Sudarwo Aris Nurcahyo, S.Sos., M.M. dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Poldagri menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI IGBN Tedjasukma E., S.Sos., M.Tr,(Han)., M.S.S. dari Wadanseskoad menjadi Pa Sahli Tk.II Kasad Bid. Poldagri, Brigjen TNI Fritz Gerald Manusun Tua Pasaribu dari Kasdivif 3 Kostrad menjadi Wadanseskoad, Kolonel Inf Wulang Nur Yudhanto, S.E., M.M., M.Han. dari Paban Utama A-4 Dit A Bais TNI menjadi Kasdivif 3 Kostrad. Mayjen TNI Henra Hari Sutaryo dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Salidin, S.H., M.Hum dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Fahrizal Harris, S.E. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Agus Mintarto, S.Sos., M.M. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Kus Arisena dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), dan Brigjen TNI Chanlan Adilane, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Kemudian, 54 Pati TNI AL yaitu Laksdya TNI Maman Firmansyah dari Wagub Lemhannas menjadi Dankodiklat TNI, Laksma TNI Totot Gumulyo dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koord. Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menjadi Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam, Kolonel Laut (T) Dr. Sumaryadi, M.Mar. dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pus Alpalhan Baranahan Kemhan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sain dan Teknologi Pertahanan Unhan. Laksma TNI Edy Rusdiyanto, M.Sc. dari Ir II Irjen Kemhan RI menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Laut (S) Fares Prasetya B. Utama, S.E., M.M., CFRA. dari Kabag Data dan Informasi Set Itjen Kemhan RI menjadi Ir H Itjen Kemhan RI, Laksma TNI Dr. Sugeng Suryanto, S.A.P., M.A.P dari Dir Wilhan Ditjen Strahan Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Laut (T) Anis Rusdiono, S.T., M.M. dari Kasubdit IDKLO Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Dir Wilhan Ditjen Strahan Kemhan. Laksda TNI Dr. Suradi Agung S., S.T., S.Sos., M.M. dari Warek Bid. Akademik dan Perencanaan Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Laksma TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto, S.T., M.M., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQAR, IPU. dari Dosen Tetap Unhan menjadi Warek Bid. Akademik dan Perencanaan Unhan, Kolonel Laut (S) Dr. Moh. Ikhwan Syahtaria, S.T., S.E., M.M. dari Sahli D Jemen Pok Sahli Koarmada RI menjadi Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Kamnas Unhan. Laksda TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr.(Han) dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Laksda TNI Dato Rusman S.N., S.E., M.Si. dari Pa Sahli Tk III Bid Polkamnas Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Ariantyo Condrowibowo, M.Tr.Opsla. dari Waasops Kasal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid Polkamnas Sahli Panglima TNI. Laksma TNI Sigit Santoso dari Kadisopslatal menjadi Waasops Kasal, Laksma TNI I Gung Putu Alit Jaya, S.H., M.Si. dari Asrena Pangkoarmada RI menjadi Kadisopslatal, Laksma TNI Dadang Somantri, CRMP. dari Dankodikopsla Kodiklatal menjadi Asrena Pangkoarmada RI, Kolonel Laut (P) Muhammad Iwan Kusumah, S.E. dari Paban I Jakrenstra Srena Kasal menjadi Dankodikopsla Kodiklatal, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas dari Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal. Brigjen TNI (Mar) Oni Junianto, S.A.P., M.M. dari Wadan Paspampres menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI, Laksda TNI Julius Widjojono, CHRMP. dari Kapuspen TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Brigjen TNI (Mar) Citro Subono, S.M. dari Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Mar Efhardian, M.Tr.Opsla dari Wadan Kodikmar Kodiklatal menjadi Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI. Laksma TNI Dr. Ir. Agus Rustandi, M.Eng.SC., MMDS., M.A. dari Dansatsiber TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Tresna Kusumawati, S.Pd., M.A.P., CHRMP. dari Aspers Pangkoarmada RI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Kolonel Laut (S) Wisnu Agung Priyambodo, M.M.,CHRMP., CRMP. dari Paban I Ren Spersal menjadi Aspers Pangkoarmada RI, Laksma TNI Gunardi, M.Si.(Han).,M.Tr.Opsla dari Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudhum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal. Kolonel Mar Freddy Ardianzah dari Sahli A Bid. Ops Kormar menjadi Pa sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Laksma TNI Hari Mulyadi, S.E, M.M., M.Han., Dr., CHRMP. dari Pati Sahli Bid. Sumda Hanneg Sahli Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Dr. dr. R.M. Tjahja Nurrobi, M.Kes., Sp.Ot (K) Hand dari Kadiskesal menjadi Pati Sahli Bid. Sumda Hanneg Sahli Kasal, Kolonel Laut (K) dr. Dwi Adang Iskandar, Sp.B. dari Sekdiskesal menjadi Kadiskesal. Laksma TNI Riandani, M.M. dari Pati Sahli Bid. Dokstraops Sahli Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Kolonel Laut (T) Tjatur Hendrawidjaja, S.T. dari Paban Utama Was Eropa dan AS Sahli Tk. III Bid. Hubint Sahli Panglima TNI menjadi Pati Sahli Bid. Dokstraops Sahli Kasal, Brigjen TNI (Mar) Soeharijadi, S.E., dari Ir Kormar menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI (Mar) Supriyono, S.E., M.M. dari Wadan Koopssus TNI menjadi Ir Kormar. Brigjen TNI (Mar) Feryanto Pardamean dari Kadiswatpersal menjadi Wadan Koopssus TNI, Brigjen TNI (Mar) Mauriadi, S.E. dari Pati Sahli Bid. Wilnas Sahli Kasal menjadi Kadiswatpersal, Kolonel Laut (P) Avianto Rooswirawan, S.E., M.Si., CIQnR., CIQaR., CRMP., M.Tr.Opsla. dari Sahli C Straops Pok Sahli Koarmada RI menjadi Pati Sahli Bid. Wilnas Sahli Kasal, Mayjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani dari Asintel Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Akmal, S.Ap., CHRMP., M.Tr.Opsla. dari Waasintel Kasal menjadi Asintel Kasal. Laksma TNI Yudhi Bramantyo. N.S. dari Kadispamsanal menjadi Waasintel Kasal, Kolonel Laut (E) Bambang Suseno Indro P., S.H., M.Tr.Opsla., CHRMP. dari Paban I Ren Sintelal menjadi Kadispamsanal, Laksma TNI Dr. Benny Jovie, Sp.Jp., Fiha dari Karumkital Dr. Rml Diskesal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Kolonel Laut (K) Sujoko Purnomo, Sp.B. dari Danrumkitalmar Cilandak Kormar menjadi Karumkital Dr. Rml Diskesal, Laksda TNI Agus Santoso, S.E. dari Aslog Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Eko Sunarjanto dari Kadisfaslanal menjadi Aslog Kasal, Laksma TNI Kris Wibowo, S.E., CHRMP., M.Tr.Opsla. dari Kadislaikmatal menjadi Kadisfaslanal, Kolonel Laut (T) Aji Normanihadi, M.Sc. dari Kasatlaikmatbar Dislaikmatal menjadi Kadislaikmatal, Laksma TNI Wisnu Sumarto, S.T, M.Si. (Han). dari Pati Sahli Bid Iptek Sahli Kasal menjadi Staf Khusus Kasal. Laksma TNI Benny Febri, M.M., M.Tr.Opsla. dari Danlantamal II Pdg Koarmada I menjadi Pati Sahli Bid. Iptek Sahli Kasal, Laksma TNI Syufenri, S.Sos., M.Si. dari Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Bakamla menjadi Danlantamal II Pdg Koarmada I, Kolonel Laut (P) Rakhmawanto, S.E., M.Si(Han)., CRMP. dari Irben It Kogabwilhan III menjadi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma TNI Dr. Imam Teguh Santoso, S.T, M.Si., M.Tr.Opsla., CIQnR. dari Aspotmar Pangkoarmada RI menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Laut (P) Albertus Agung Priyo S. dari Waaspotmar Koarmada RI menjadi Aspotmar Pangkoarmada RI, dan Laksma TNI dr. Gigih Imanta J., Sp.Pd.Finasim., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati MabesTNI AL (dalam rangka pensiun). Terakhir, 32 Pati TNI AU yang dimutasi ialah Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto., M.D.S., M.S.P. dari Sekjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Dr. Ir. Rudy A.G. Gultom, M.S.c. dari Wakil Dekan Bid. Keuangan dan umum Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Lek Ir. Rujito Dibyo Asmoro, B.Dipl In DS., M.A., RCDS., CPHXM., XJPA., IPM. dari Kapusbang Kolaborasi Internasioal LP2N Unhan menjadi Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan. Marsma TNI E. Soni Astaryadi, S.E., M.Han. dari Karo Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Unhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Marsda TNI Maman Suherman, M.A.P dari Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI, Marsda TNI Elianto Susetio, S.I.P., M.Si. dari Danseskoau menjadi Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas (Sertijab Menunggu Keppres). Marsda TNI Eding Sungkana, S.A.B., M.Tr (Han). dari Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Danseskoau, Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H. dari Kadiskumau menjadi Staf Khusus Kasau, Kolonel Kum Agus Pramono, S.H., LL.M.,Ph.D. dari Kasubdiskumdirga menjadi Kadiskumau, Marsma TNI Suratmin, S.T., M.Si dari Pa Sahli Tk. II Indag Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). Kolonel Tek Udin Wahyudin dari Ses It Koharmatau menjadi Pa Sahli Tk. II Indag Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI, Marsda TNI Mohammad Yani Rudiansyah, S.T., S.I.P. dari Staf Ahli Menhan Bid. Sosial Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolenel Lek Rudi Paulce Surbakti dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Ir IV Itjen Kemhan, Kolonel Pas Solihin dari Asops Kopasgat menjadi Wadan Paspampres, Marsda Jorry S. Koloay, S.I.P., M.Han dari Kas Koopsudnas menjadi Kapusjianstralitbang TNI. Marsda TNI Donald Kasenda, S.T., S.I.P., M.M. dari Pangkoopsud III menjadi Kas Koopsudnas, Marsma TNI Benny Arfan, M.MP., MMDS., MSS. dari Kapuskersin TNI menjadi Pangkoopsud III, Kolonel Pnb Imam Subekti, S.T., M.I.R. dari Wadirlambangjaau menjadi Kapuskersin TNI, Marsma TNI Ir. R. Anugerah Purwoko Putro. M.Phil., PhD. dari Waka Pusjianstralitbang TNI menjadi Staf Khusus Kasau, Marsda TNI Hari Mursanto dari Askomlek Kasau menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI R. Bambang Ismayadi dari Kadisinfolahtaau menjadi Askomlek Kasau Kolonel Lek Didik Pujo Indarto dari Paban IV/Komlek Slogau menjadi Kadisinfolahtaau, Marsma TNI Riadi Widyoko dari Dirjuan Kodiklatau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI I Putu Gede Suartika dari Staf Khusus Kasau menjadi Dirjian Kodiklatau, Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius dari Kadisbtbau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Kum Taufan Handriawan, S.H., M.H. dari Sesdikumau menjadi Kadisbtbau. Marsma TNI Dra. V. Triastuti Widyaningrum, M.A. dari Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian, Sp.PD., Sp.K.P., M.M. dari Kalakespra dr. Saryanto menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem, Kolonel Kes dr. Adhantoro Rahadyan, Sp.JP., F.I.H.A., (K). dari Ka Komite Medik RSAU dr. Esnawan Antariksa Diskesau. Marsma TNI Ir. Wempy Pasaribu., M.T., M.A. dari Pati Sahki Kasau Bid. Air Power menjadi Staf Khusus Kasau, Kolonel Kes dr. Sriharto, Sp.M., Mars., FISQua. dari kakomed RSPAU dr. S.Hardjolukito menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Air Power, Marsda TNI Taspin Hasan, S.A.P. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).





