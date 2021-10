Dipecat KPK, Novel Baswedan Jadi YouTuber

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan jadi YouTuber untuk memberantas rasuah. Novel Baswedan jadi YouTuber sejak Kamis, 14 Oktober 2021."Dengan channel ini tentunya saya ingin berbagi tentang banyak hal terutama hal yang berhubungan dengan masalah antikorupsi," kata Novel dalam akun YouTube Novel Baswedan , Jumat, 15 Oktober 2021.Novel juga mengaku akan menceritakan pengalamannya di akun YouTube itu. Dia berharap langkah ini bisa membuat sikap koruptif di Indonesia hilang."Isu antikorupsi isu yang sangat penting karena ketika kita bicara kemajuan negara, bicara segala permasalahan, hampir selalu ada terkait dengan masalah korupsi di sana," ujar Novel.Baca: Usai Dipecat, Novel Baswedan Memberantas Korupsi Lewat Sejumlah Kegiatan Novel Baswedan jadi YouTuber untuk melanjutkan perjuangan pemberantasan korupsi karena mudah diakses masyarakat. Selain itu, YouTube juga bisa dinikmati banyak orang dengan gratis."Saya ingin ada suatu upaya yang lebih luas, lebih masif terkait dengan dukungan dan perhatian terkait masalah antikorupsi," ujar Novel.Dia akan serius membuat konten di akun YouTube miliknya. Saat ini, Novel memiliki banyak waktu untuk membuat konten antikorupsi karena sudah tidak bekerja lagi di KPK "Ini yang membuat saya lebihi bebas dan tidak terikat dengan aturan etik di KPK sehingga saya bisa berbicara dalam forum yang lebih bebas. Semoga itu semua bisa membawa kemanfaatan," ucap Novel.