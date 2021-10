Usai Dipecat, Novel Baswedan Memberantas Korupsi Lewat Sejumlah Kegiatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai memberantas rasuah dengan caranya sendiri. Pemberantasan korupsi dilakukan Novel dengan sejumlah kegiatan."Banyak mengisi kegiatan dengan zoom, memberikan pelatihan dan kegiatan lain di beberapa universitas, dan instansi tertentu tentunya saya ingin memberi sumbangsih yang terbaik," kata Novel di Jakarta, Selasa, 12 Oktober 2021.Menurut Novel, cara itu merupakan sikap kecintaannya terhadap Indonesia. Dia berharap ilmu yang diberikannya bisa menghapus sikap koruptif masyarakat.Baca: Novel Berharap KPK Sigap Mencari 8 Bekingan Azis Syamsuddin Novel juga mengaku akan terus memberantas korupsi dengan caranya sendiri. Dia menegaskan langkahnya memberantas korupsi tidak akan berhenti hanya karena dipecat KPK."Saya juga berkeinginan ke depan pemberantas korupsi itu serius bersungguh-sungguh tidak seperti sekarang yang banyak masalah yang seperti ditutup-tutupi seperti tidak ada keinginan memberantas korupsi dan itu membuat kita sedih dan prihatin," ujar Novel.