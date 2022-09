Jadi Tersangka, Ini Peran Pemuda Madiun Dalam Kasus Bjorka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyedia kanal akun Telegram Bjorkanizem

(PAT)

Jakarta: Polisi menetapkan pemuda asal Madiun yang diduga hacker Bjorka sebagai tersangka. Pemuda berinisial MAH diduga terlibat dengan Bjorka MAH diamankan polisi dan diperiksa secara intensif pada Rabu, 14 September 2022. Dari hasil pemeriksaan, ia diketahui punya andil dalam aktivitas Bjorka."Tim khusus (timsus) telah melakukan beberapa upaya dan berhasil mengamankan tersangka berinisial MAH," kata juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 16 September 2022.Meski telah ditetapkan tersangka, namun MAH tidak dilakukan penahanan oleh Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari beberapa lembaga yakni Polri , Kemenko Polhukam, Kominfo, BSSN, dan BIN.Pada kesempatan itu, Ade mengungkap peran MAH dalam aksi Bjorka. Ia memastikan MAH berperan sebagai penyedia kanal (akun) Telegram dengan Bjorkanizem."Akun Telegram tersebut digunakan untuk mengunggah postingan milik Bjorka yang ada di website (laman)," ungkap Ade dikutip dari Antara pada Jumat, 16 September 2022.Menurut Ade, MAH sempat mengunggah sebanyak tiga kali di akun telegram Bjorkanizem. Pertama pada 8 September 2022 dengan tulisan 'stop being idiot'. Unggahan kedua oada 9 September 2022 dengan tulisan 'The next leak will come from the president of Indonesia'.Terakhir, pada 10 September 2022, MAH mengunggah "To support people who are struggling by holding demonstration in indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database soo"."Itu yang di-publish oleh tersangka, adapun motifnya membantu Bjorka agar terkenal dan dapat uang," tutur Ade.Sejumlah barang bukti telah disita Timsus. Di antaranya satu SIMCard seluler, dua unit ponsel milik tersangka dan satu KTP atas nama tersangka.