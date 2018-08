Anies Senang Dipuji Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur keputusan membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran HI dipuji Presiden Joko Widodo. JPO Bundaran HI kini diganti pelican crossing."Saya ajak Presiden karena dia lihat ramai-ramai (berita) soal JPO. Ya sudah yuk kita lihat sekalian dan kita tunjukan pada Presiden," kata Anies di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis 2 Agustus 2018.Anies bersama Presiden Joko Widodo meninjau trotoar di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Usai meninjau trotoar di Dukuh Atas, Anies mengajak Presiden melihat wajah baru Bundaran HI.Jokowi, kata Anies, juga penasaran dengan penampakan anyar Bundaran HI. Karena, tak ada lagi JPO yang menghalangi pandangan melihat Tugu Selamat Datang itu.Anies senang dengan pujian yang disampaikan Jokowi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut pandangan Jokowi terhadap DKI Jakarta telah berubah."Kita bersyukur. Kita bikin seperti ini karena kita mau patung Selamat Datang itu benar-benar mengucapkan selamat datang kepada para atlet Asian Games," kata dia.Tak hanya melihat penampakan baru Bundaran HI. Anies dan Jokowi sempat mencoba menyeberang menggunakan pelican crossing."Ini bagus. Pelican crossing ini memudahkan masyarakat agar tidak usah naik tinggi-tinggi. Lalu, dilihat dari sisi estetika, tidak mengganggunya. Lebih cantik," kata Anies.(DRI)