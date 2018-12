Anies Buat Resolusi Masalah Sampah dan Transportasi

Gubernur DKI Jakarta Anies membuat resolusi untuk mengatasi masalah sampah dan transportasi. Dia ingin daerah penyangga membangun saringan sungai dan tempat pengelolaan sampah serta tempat parkir di perbatasan kota.Resolusi itu tertuang dalam kesepakatan bersama Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Kerja sama terkait lingkungan hidup yakni membangun trash rack atau saringan sampah di sungai serta tempat pembuangan sampah (TPS).Kepala BKSP Jabodetabekjur Anies Baswedan mengatakan, saringan tersebut untuk mencegah sampah masuk ke wilayah DKI Jakarta. Terlebih saat musim hujan datang."Jadi kita sungai-sungai sebelum masuk di Jakarta akan dibuatkan semacam bendungan seperti yang ada di (pintu air) Manggarai," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.Dengan dibangunnya saringan itu, Anies berharap sampah tak ikut terbawa ke sungai yang ada di Ibu Kota. Adapun untuk pembuatan TPS, akan dibuat di lahan strategis seperti di pinggir tol.Alasannya, agar pengolahan tidak masuk ke jalan kampung-kampung yang ada di luar daerah. Anies ingin sampah bisa keluar masuk ke pengelolaan sampah dengan cepat.Untuk mewujudkan kerja sama itu, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten untuk mencari lahan yang dimaksud.Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, setelah lahan tersedia, mereka boleh mengajukan perencanaan ke Pemprov DKI."Untuk pelaksanaan konstruksinya diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik dengan mekanisme APBD ataupun dengan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) ataupun dengan yang lainnya," ujar Premi.Sedangkan kerja sama di bidang transportasi yakni pembuatan park and ride atau lahan parkir. Rencananya, park and ride akan dibangun di sejumlah stasiun dan terminal guna mendorong masyarakat Jabodetabekjur menggunakan transportasi massal."Kalau Bekasi dan Bogor sudah punya lahan yang clean and clear bisa langsung dibangun park and ride," ujar Premi.Lokasi yang akan dibangun park and ride di Bekasi yakni di Stadion Patriot dan kantor PMI. Sedangkan titik park and ride di Bogor yakni di Terminal Cibinong, Bubulak, Baranangsiang, dan lainnya.(FZN)