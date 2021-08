969 Warga DKI Terpapar Covid-19 Dalam Sehari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kasus positif covid-19 di Jakarta bertambah 969 pada Jumat, 20 Agustus 2021. Kasus covid-19 di Ibu Kota mencapai 844.339."Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik 10 kasus. Sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 8.808 orang yang masih dirawat atau isolasi," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Agustus 2021.Sementara itu, 822.399 orang sembuh. Tingkat kesembuhan mencapai 97,4 persen"Total 13.132 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,1 persen," kata Dwi.Dwi mengatakan pihaknya berhasil melampaui target tes polymerase chain reaction (PCR) mingguan yang direkomendasikan organisasi kesehatan dunia (WHO). WHO meminta tiap daerah menyampaikan seribu hasil tes PCR per satu juta penduduk dalam seminggu."Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu," ujar Dwi.Sebanyak 81.556 orang di Jakarta menjalani tes PCR seminggu terakhir. Total tes PCR di Ibu Kota mencapai 531.082 per satu juta penduduk.(Baca: Pemprov DKI 'Racik' Sanksi untuk Klinik yang Memainkan Harga PCR