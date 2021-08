Jakarta Sumbang 574 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kasus harian covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Kasus covid-19 di Ibu Kota bertambah 574 per hari ini.Penambahan kasus ini berdasarkan tes polymerase chain reaction (PCR). Sebanyak 10.823 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 574 positif dan 10.249 negatif."Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 12.098 orang dites, dengan hasil 136 positif dan 11.962 negatif," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, di Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021.Dwi menyampaikan target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen). Artinya, target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu."Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 459 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 7.714 (orang yang masih dirawat/ isolasi)," kata Dwi.Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 848.263. Hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.Dari jumlah kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 827.333 dengan tingkat kesembuhan 97,5 persen dan total 13.216 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persem, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,2 persen.Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 6,2 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 14,8 persen.Baca: Covid-19 Melandai, Dinkes DKI Tetap Minta RS Siaga Peningkatan Kasus Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Untuk Vaksinasi Program , total dosis 1 saat ini sebanyak 9.505.680 orang atau 106,3 persen, dengan jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 48.069 orang.Sedangkan, total dosis 2 kini mencapai 5.197.381 orang atau 58,1 persen, dengan jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 109.371 orang. Terdapat penyesuaian data target vaksinasi di DKI Jakarta yang totalnya menjadi 8.941.211 orang.Capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 79,4 persen dan untuk dosis 2 sebanyak 46,8 persen. Sedangkan warga usia 18-59 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 112,7 persen dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 57,7 persen.Sedangkan, pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan sebanyak 86,1 persen dan vaksinasi dosis 2 sebanyak 73,6 persen. Sementara itu, Vaksinasi Gotong Royong, untuk dosis 1 telah diberikan kepada 194.254 orang dan dosis 2 sebanyak 151.930 orang.Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.