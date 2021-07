Wagub DKI: Adang Laju Penularan Covid-19 dari Hulu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) meminta masyarakat mengadang laju penularan covid-19 dimulai dari hulu atau lingkungan keluarga. Pengadangan dari hulu dinilai konsep terbaik untuk menurunkan penyebaran covid-19."Hulu itu di mana? di rumah kita, di lingkungan kita masing-masing, caranya dengan tetap berada di rumah, laksanakan prokes (protokol kesehatan) dengan baik secara bertanggung jawab dan disiplin dalam pelaksanaan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini," kata Ariza di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.Menurut dia, konsep ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin ada pengawasan yang lebih baik selama perpanjangan PPKM darurat. Pengawasan jangan hanya di tingkat provinsi, tetapi sampai ke rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)."Pada prinsipnya kami dukung apa yang jadi keinginan dan perhatian Bapak Presiden untuk mengoptimalkan tingkat pengawasan, pemantauan, dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini di tingkat RT dan RW," ujarnya.Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah yang harus menerapkan PPKM level 4. Hal itu diatur dalam diktum kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.Dalam diktum kesatu instruksi itu disebutkan kriteria PPKM level 4 harus diterapkan di DKI Jakarta beserta kabupaten/kota di wilayahnya. Yaitu, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, dan Kota Jakarta Pusat.Kemudian, seluruh wilayah yang masuk kriteria level empat diminta menerapkan pembatasan serupa PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Penetapan level wilayah ini berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.Beberapa kriterianya adalah mencatat kasus covid-19 lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per pekan.(AZF)