Tarif MRT Diputuskan Januari 2019

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyebut penetapan tarif tiket bakal ditetapkan pada Januari 2019. Saat ini pihaknya masih terus menggodok besaran tarif tersebut.Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar mengatakan, tarif tiket MRT harus sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.Sehingga, subsidi yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta sudah bisa masuk dalam APBD."Jadi Januari sudah fix, tidak lama-lama, nanti kita tidak bisa cetak tiket," ujarnya dalam Dialog Publik Persiapan Operasional MRT di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018.Saat ini perkiraan besaran tarif terdapat dua skenario bedasarkan hitungan jarak tempuh. Semua skenario tarif itu dihitung berdasarkan jarak per 10 kilometer."Ada dua skenario, pertama, rata-rata Rp8.500 per 10 kilometer dan skenario kedua Rp10 ribu per 10 kilometer," imbuhnya.Selain itu, Kepala Divisi Operasi PT MRT Jakarta Mega Tarigan menjelaskan, besaran tarif diserahkan ke pemerintah. Nantinya, tarif MRT diharapkan tidak memberatkan beban fiskal pemerintah."Jangan sampai total investasi Rp16 triliun tidak sia-sia, jadi tarif tidak serendahnya, tapi di titik yang optimal," pungkasnya.(DMR)