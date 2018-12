Anies Janji Ajak Jakmania saat Groundbreaking Stadion

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan mengajak pendukung Persija, The Jakmania saat peletakan batu pertama atau groundbreaking stadion BMW. Janji itu ia sampaikan di hadapan The Jakmania di Balai Kota DKI Jakarta."Nanti pas groundbreaking saya akan ajak The Jak untuk pendirian stadion," kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Desember 2018.Anies berkomitmen melunasi janji kampanyenya untuk membangun stadion BMW. Ia berterimakasih kepada seluruh The Jakmania yang selalu mengingatkannya."The Jak rutin mengingatkan, insyaallah dalam waktu dekat akan berdiri stadion yang membanggakan. Ini hadiah bukan dari Pemprov DKI tapi hadiah prestasi warga," ungkapnya.Anies meminta pendukung Persija tetap semangat dan tertib. "Bila pendukung tertib, pemain dan pelatih bekerja keras maka kemenangan akan mudah diraih," ucap dia.Hari ini, Pemprov DKI Jakarta mengadakan pesta kemenangan untuk Persija lantaran berhasil menjadi juara Liga 1 2018. Anies berharap kemenangan itu bisa menjadi babak baru bagi prestasi Macan Kemayoran.(FZN)