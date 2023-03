Bor Proyek MRT Jakarta Fase 2A Sudah Tembus ke Monas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(LDS)

Jakarta: Stasiun Bundaran HI, Stasiun Thamrin, dan Stasiun Monas MRT Jakarta telah terhubung. Hal itu seiring dengan suksesnya mesin bor atau Tunnel Boring Machine 1 (TBM 1) menembus dinding saf utara Stasiun Bundaran HI, Jakarta , pada 20 Maret 2023.Hingga kini, TBM 1 telah menyelesaikan pembangunan terowongan northbound (563 meter) mulai dari sisi selatan Stasiun Thamrin hingga utara Stasiun Bundaran HI. Serta terowongan southbound (563 meter) mulai dari sisi utara Stasiun Bundaran HI hingga selatan Stasiun Thamrin dengan total panjang terowongan sekitar 1.126 meter."Selanjutnya, mesin TBM 1 akan dibongkar lalu dipindahkan ke sisi utara Stasiun Monas untuk melanjutkan pembangunan terowongan southbound dari Stasiun Monas hingga ke Stasiun Harmoni dengan perkiraan panjang terowongan sekitar 1.029 meter," kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dalam keterangan resmi, Selasa, 28 Maret 2023.Sementara itu, mesin bor TBM 2 telah berhasil menghubungkan Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas pada 15 Desember 2022. Sejak 20 Februari 2023 hinggat saat ini, TBM 2 sedang membangun terowongan northbound dari Stasiun Monas menuju Stasiun Harmoni dengan panjang sekitar satu kilometer.Dengan demikian, dua mesin bor TBM-1 dan TBM-2 yang digunakan dalam konstruksi CP201 MRT Jakarta, telah berhasil membangun dua terowongan (southbound dan northbound) yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI, Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas.Perlu diketahui, terowongan southbound merupakan jalur MRT Jakarta arah Lebak Bulus. Sedangkan terowongan northbound adalah jalur MRT Jakarta arah Kota.PT MRT Jakarta (Perseroda) mengharapkan pengertian dan kerja sama dari masyarakat untuk terus mendukung pelaksanaan proyek MRT Jakarta Fase 2."Selain itu, kami juga berharap para pengguna jalan dan angkutan umum agar memerhatikan rambu-rambu serta mengikuti petunjuk petugas konstruksi di lapangan," kata Ahmad Pratomo.Sebagai informasi, fase 2A MRT Jakarta nantinya akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 km dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada 2029.