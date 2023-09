Abang None Jakarta Disebut Representasi Milenial Cinta Betawi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mngatakan Abang None merupakan representasi dari semangat, energi, serta generasi muda Jakarta yang cinta budaya Betawi. Penyematan gelar itu wujud tanggung jawab dari generasi unggulan."Abang None Jakarta 2023 memiliki tanggung jawab sebagai representasi dari generasi unggul yang akan membawa masa depan Jakarta lebih baik untuk menghadapi tantangan persaingan global," kata Heru dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 8 September 2023.Hal tersebut diungkap Heru dalam Malam Final Pemilihan Abang None Jakarta Tahun 2023, di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, pada Kamis, 7 September 2023 malam. Adapun Abang None Jakarta 2023 dimenangkan oleh pasangan Eckle Athana dari Jakarta Selatan dan Lady Sarah Karjana dari Kepulauan Seribu.Perlu diketahui, finalis Abang None Jakarta 2023 berjumlah 36 orang atau 18 pasang. Mereka merupakan tiga besar pemenang pada Pemilihan Abang None Jakarta 2023 Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.Seluruh finalis Abang None Jakarta 2023 telah menjalani masa pembekalan mulai dari 11 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023. Pada malam final, Eckle Athana dan Lady Sarah mampu mengalahkan puluhan peserta yang merupakan pemuda dari enam wilayah kota administrasi di DKI Jakarta.Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata mengatakan pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai senilai seratus juta rupiah. Mereka juga akan dilibatkan secara penuh dalam setiap rangkaian kegiatan Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, baik acara di dalam maupun luar negeri."Mereka juga akan menjadi representasi dalam memperkenalkan budaya di Jakarta. Saya berharap Abang None Angkatan 2023 yang telah terpilih semalam, mampu mengemban tugas dengan baik dan semakin memperkenalkan potensi Jakarta dalam lingkup nasional, hingga dunia global," ujar Andhika.Mohamad Farhan Zhuhri