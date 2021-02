Jelang Imlek, Harga Cabai dan Daging Sapi di DKI Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menyebutkan ada kenaikan harga komoditas pada cabai merah dan daging sapi menjelang Imlek 2021 . Namun, pasokan kedua bahan pangan strategis itu masih aman."Hal ini dikarenakan turunnya pasokan ke Jakarta akibat cuaca," ucap pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dikonfirmasi, Kamis, 11 Februari 2021.Menurut dia, hujan dan banjir melanda beberapa daerah di Pantura sebagai pemasok cabai. Sementara itu, harga sapi hidup dari Australia dan Selandia Baru naik sehingga berdampak ke Jakarta."Untuk cabai harga normal di harga Rp60 ribu per kilogram, saat ini harga cabai rawit merah Rp83.116 per kilogram, dengan demikian naik 38,52 persen," papar Suharini.Baca: Destinasi Wisata Kota Bukittinggi Ditutup saat Libur Imlek Harga daging sapi segar normal Rp110 ribu per kilogram, sedangkan harga rata-rata saat ini Rp127.773 per kilogram. Ada kenaikan harga 16,15 persen. Stok daging sapi/kerbau beku sekitar 15 ribu ton.Di sisi lain, dia mengungkapkan ada peningkatan permintaan daging babi dan ikan bandeng menjelang Imlek. Stok daging babi di hari biasa sekitar 19-21 ton per hari menjadi 27 ton per hari. Sementara, stok ikan bandeng pada 9-11 Februari 2021 mencapai 17 ton."Jadi ini sangat aman untuk menjamin kebutuhan daging sapi, daging babi, dan bendeng menjelang Imlek," tutur dia.(OGI)