Pemprov DKI Optimistis KTT AIS Pacu Pengembangan UMKM di Kepulauan Seribu

Antara • 23 September 2023 11:03



Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku optimistis penyelenggaraan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 dapat memacu pengembangan UMKM di wilayah pesisir DKI, seperti Kepulauan Seribu. "KTT AIS berpotensi besar mengembangkan wisata bahari di Indonesia, termasuk DKI Jakarta seperti di Kepulauan Seribu. Perkembangan pariwisata bahari itu lantas akan menggerakkan roda perekonomian di wilayah pesisir, termasuk mendukung pengembangan UMKM," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Sabtu, 23 September 2023. Menurut Elisabeth, saat ini Kepulauan Seribu sudah memiliki produk UMKM lokal yang bagus, seperti batik Betawi, keripik sukun, dan produk olahan hasil laut. Sehingga, kata dia, kebijakan dari KTT AIS Forum 2023 berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan produk-produk tersebut. Meskipun begitu, ia menyampaikan dalam mengoptimalkan hasil KTT AIS Forum 2023 yang digelar di Bali pada 11 Oktober mendatang, dibutuhkan sinergi yang kuat di antara pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah pesisir. "Pemprov DKI Jakarta pun melalui program Jakarta Entrepreneur siap bersinergi mengembangkan UMKM, khususnya di wilayah pesisir seperti di Kepulauan Seribu," ujar dia. KTT AIS Forum 2023 mengusung tema "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama" (Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future). Dari tema utama tersebut, KTT AIS Forum 2023 secara spesifik akan membahas tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.





