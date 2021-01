Dana KJP Plus Cair Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta mulai mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar ( KJP ) Plus tahap II. Seluruh dana diberikan dalam bentuk tunai."Pencairan dana KJP Plus Tahap II Tahun 2020 dilaksanakan mulai hari ini," demikian tertulis dalam akun resmi media sosial Dinas Sosial DKI Jakarta @dinsos_dki, Selasa, 5 Januari 2020.Peserta tingkat Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendapatkan dana Rp250 ribu. Kemudian, pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mendapatkan dana Rp300 ribu.Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), ada dua jenis dana yang diberikan. Siswa SMA/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA) mendapatkan Rp420 ribu. Sementara itu, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan Rp450 ribu.Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menerapkan relaksasi skema pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Skema tersebut untuk memudahkan penerima KJP Plus memanfaatkan dana.Selama masa PSBB, Disdik DKI menggabungkan dana rutin dan berkala KJP Plus setiap bulan. Kemudian, menghapus sementara kewajiban pencairan nontunai.Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana mengimbau penerima KJP Plus memantau dana masuk dan transaksi melalui aplikasi JakOne Mobile. Bila terpaksa harus mencairkan dana lewat ATM atau Kantor Layanan Bank DKI, penerima KJP diharapkan tetap menerapkan prinsip jaga jarak sosial maupun fisik serta selalu menggunakan masker.(AZF)