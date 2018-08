OK OCE Mart di Kalibata bakal Tutup

: Gerai OK OCE Mart di Kalibata tepatnya yang berada di Jalan Warung Jati Barat, Jakarta Selatan, akan tutup. Hal ini menyusul selesainya masa kontrak penyewaan ruko tersebut."Infonya besok mau tutup, tapi saya disuruh di sini sampai Sabtu, 1 September 2018," kata seorang karyawan OK OCE Mart 'Kalibata' yang enggan disebutkan namanya, Kamis, 30 Agustus 2018.Menurut dia, penutupan lantaran kondisi sepi dan masa sewa ruko yang berakhir. Namun, belum ada kepastian apakah OK OCE Mart Kalibata itu akan dipindahkan lokasinya atau benar-benar ditutup."Belum tahu juga, ini besok juga rencananya mau ada packing-packing barang yang masih ada mau diretur," beber dia.Dari pantauan Medcom.ID, OK OCE Mart Kalibata nampak sepi. Hanya ada seorang karyawan dan tidak nampak pengelola yang bertanggung jawab terhadap gerai itu.Sejumlah barang berupa makanan dan minuman terlihat masih berjejer, meski tidak dalam jumlah banyak. Selain itu, porsi penempatan barang yang dijual juga dipangkas. Hanya satu dari dua bagian ruangan yang dioperasikan.(Baca juga: OKE OCE dan Rumah DP Rp0 Dianggap Mengecewakan Masyarakat Menurut penuturan karyawan, OK OCE Mart Kalibata selalu sepi. Hanya ada beberapa pembeli yang sekadar jajan."Cuma orang kantoran yang ke sini, pada nyarinya es krim, cemilan, minuman," beber dia.Berbeda, OK OCE Warung Modern Mampang Prapatan yang terletak di Jalan Bangka XI, Jakarta Selatan nampak prima. Meski, masih terlihat sepi."Di sini penjualannya masih baik meski memang harus bersaing dengan gerai seperti Indomaret dan Alfamart," ucap Koordinator Pengelola OKE OCE Warung Modern Mampang, Akil.Akil mengungkapkan salah satu penyebab OK OCE Mart Kalibata harus tutup lantaran memasok harga barang dari supplier terlampau tinggi. Sehingga keuntungan yang didapat kurang serta lokasi yang kurang mumpuni."Di sana (OK OCE Mart Kalibata) penjualannya kurang maju, waktu beli barangnya agak mahal dari suppliernya," beber dia.OK OCE Mart merupakan program relawan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat masa kampanye. Kepemilikan gerai OK OCE Mart dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang dan menerapkan sistem koperasi.(REN)